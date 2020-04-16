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下周二以後轉濕涼 氣象局：北部高溫掉10度

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
下周一之前各地溫度偏高，北部也有到30度的機會。本報資料照片
下周一之前各地溫度偏高，北部也有到30度的機會。本報資料照片

中央氣象局表示，今明天氣穩定，周六水氣會增加，不過下周一之前各地溫度偏高，北部也有到30度的機會；下周二以後會是偏濕涼的天氣。

今天清晨受東北季風及輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫約14至16度，其中在北部近山區平地有局部11度左右低溫，至於其他地區低溫約18至20度。氣象局預報員李孟軒表示，除了今天有輻射冷卻效應所以清晨溫度偏低，到下周一之前各地的低溫都在16度-20度左右。

今白天起東北季風減弱，環境轉為東南風，各地氣溫回升，北部及東半部高溫約25至27度，中南部高溫可達30、31度，體感溫暖至微熱。李孟軒說，未來四天全台高溫在27-32度之間，下周日（19日）北部也上看30度。

在天氣方面，今天僅東半部地區有局部短暫陣雨，明天南部山區也會有零星短暫陣雨，各地午後山區有零星短暫陣雨。李孟軒說，周六東南風伴隨南方雲系北移，水氣增多，東半部及南部地區一整天都有局部短暫陣雨或雷雨的可能，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。

下周二鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，溫度一天比一天下降，北部高溫可能下滑10度。預估北部16-20度，中部18-26度，南部21-30度，東部19-22度度。氣象局說，之後可能有華南雲雨區，也是偏濕的天氣。

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