下周各地水庫能否解渴 氣象專家說關鍵有這些

今天白天開始冷空氣將逐漸減弱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，不過各地還是要留意日夜溫差。白天因為日曬再加上冷空氣減弱，中午北部和東部溫度可以明顯上升到26到28度，中南部則有28到30度。不過入夜後降溫速度還是很快，雖然今晚到明天清晨的低溫，將比今天再回升兩到三度，日夜溫差還是會有將近十度。

今明兩天西半部也要特別注意空氣品質，由於冷空氣減弱，東北風也逐漸轉向成偏東風到東南風，西半部成了背風側，氣流微弱、風速較小，細懸浮微粒或懸浮微粒容易在空氣中累積，加上日曬的關係又容易使臭氧濃度偏高，因此西半部都普遍有機會達對敏感族群不健康的等級，要避免在戶外從事劇烈運動。

預計類似的穩定天氣可以持續到下周一，他說，下周二起才會再有一波鋒面雲系南下影響台灣，不過期間還是要留意有局部小範圍的不穩定天氣，周六東部及南部水氣略增，有局部零星短暫陣雨，下周一受到偏南風的影響，山區有局部午後陣雨。

他說，下周二鋒面雲系抵達後，到下周六之前，中國南方及台灣附近的水氣較多，鋒面雲系滯留，將帶來較不穩定、容易下雨的天氣。至於下周不穩定的天氣，有沒有機會為水庫帶來進帳，還是要看到時候鋒面和雲系的位置及結構，夠不夠強，能不能下在集水區。