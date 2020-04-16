高雄環保局：18日前 全台空氣都不太好

高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」提醒，本月18日周六以前，趨近於無風，空氣容易轉差。因為是前一波強烈冷氣團帶來境外汙染後，風速迅速減弱，境內汙染也開始累積，兩股汙染物在台灣本島附近滯留，全台灣空氣都較差。

高雄市環保局說，最近幾天西半部空氣品質相對不好，這一次的汙染主角不是PM2.5，而是臭氧，3、4月是一年當中臭氧的次高季節，不只西半部，連同恆春半島、東部，也都因為境外臭氧影響，空氣轉差。

預計到18日以前，全台空氣都不太好。目前台灣附近風向是「東風→東南風」，西半部大部分時間在背風面，空氣品質都將在「黃–橘」之間徘徊，提醒大家適時減少戶外運動。一天當中，以晚上空氣品質較好，如果要安排戶外活動，建議選在晚間時段。

期待空氣品質好轉的時機會是19日，屆時一股偏南風吹向台灣，南部空氣將大幅度改善，汙染也隨之往中北部移動。