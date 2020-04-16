拿一副筷子汙染其他筷子？自取餐具藏隱憂

許多餐館、自助餐會將餐具放在某一器皿，讓客人自己取用，若客人的手不乾淨，可能拿了一副筷子，也汙染其他筷子。衛生單位人員建議，自備餐具是最佳自保方式。

高雄市衛生局食品衛生代理科長李欣南說，中央流行疫情中心為防止疫情擴散，針對大型營業場所規範要採取梅花座、停止試吃，餐廳內保持1.5公尺社交距離或裝隔板，就食品安全相關法規，未規範餐具不能開放取用，這部分確實較未注意到。

他說，疫情發展之初，因怕餐具沒有洗乾淨或消毒完全，造成感染源破口，曾鼓勵民眾這段期間先用免洗餐具，民眾自備環保餐具也是好的自保方式，有些餐廳會在刀叉，筷子加上紙套，或盡量鼓勵外帶。

高雄市區某家自助餐客人夾取自助餐菜色後，就會走到餐具區拿筷子、湯匙、湯碗，雖符合環保概念，但防疫時期，客人的手若不乾淨，恐怕會在拿餐具時，汙染其他餐具，成為衛生隱憂。

有消費者觀察，大部分外食客人都忽略飯前洗手這一防疫基本功，萬一手部不乾淨，就有連帶汙染到其他餐具的風險。

自從限塑政策上路以來，禁用免洗餐具成餐飲業行規，隨著疫情延燒，有業者宣布改回免洗餐具，用完就丟更衛生安全，例如有一家連鎖煎餃店，無論內用、外帶，通通改為免洗餐具；有連鎖早餐店則是免洗、重複性餐具兩者並用，讓民眾自行選擇。

業者重啟舊制，有無違反限塑規定？環保單位表示，相關規定當中早有明文，凡是發生傳染病，可暫時提供免洗餐具，防疫非常時期，環保署也答應可改用免洗筷等餐具，但專家提醒外食族，自備碗筷等餐具才是最安全環保做法。