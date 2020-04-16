3月地球體檢報告公布 賈新興：141年來第二熱的3月

天氣風險公司總監賈新興在臉書發表「2020年3月地球體檢報告」一文，他表示，今年3月是141年來第二熱的3月，8.17%的區域體溫創紀錄，僅次於2016年的15.47%，第一季141年來第二熱。歐洲和亞洲第一季氣溫，創111年來最熱紀錄。

賈新興說，NOAA公布了3月地球體檢報告，3月地球體溫比長期平均溫高出1.16度，僅次於2016年3月的1.31度，同時地球有將近8.17%的面積在3月體溫創紀錄，也僅次於2016年的15.47%。

至於今年1至3月，他說，地球體溫也是141年來第二高，比長期平均溫高了1.15度，僅比2016年低了0.08度。今年第一季地球發燒最明顯的區域，在東歐和亞洲比長期平均溫高出了將近4 .0度。