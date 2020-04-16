快訊

來了！新iPhone SE2登場 14,500元起跳史上最便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月地球體檢報告公布 賈新興：141年來第二熱的3月

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年3月是141年來第二熱的3月，8.17%的區域體溫創紀錄，僅次於2016年的15.47%，第一季141年來第二熱。圖／取自臉書「National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)」
今年3月是141年來第二熱的3月，8.17%的區域體溫創紀錄，僅次於2016年的15.47%，第一季141年來第二熱。圖／取自臉書「National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)」

天氣風險公司總監賈新興在臉書發表「2020年3月地球體檢報告」一文，他表示，今年3月是141年來第二熱的3月，8.17%的區域體溫創紀錄，僅次於2016年的15.47%，第一季141年來第二熱。歐洲和亞洲第一季氣溫，創111年來最熱紀錄。

賈新興說，NOAA公布了3月地球體檢報告，3月地球體溫比長期平均溫高出1.16度，僅次於2016年3月的1.31度，同時地球有將近8.17%的面積在3月體溫創紀錄，也僅次於2016年的15.47%。

至於今年1至3月，他說，地球體溫也是141年來第二高，比長期平均溫高了1.15度，僅比2016年低了0.08度。今年第一季地球發燒最明顯的區域，在東歐和亞洲比長期平均溫高出了將近4 .0度。

天氣動態

延伸閱讀

台灣人壽擬投資泓德能源 持股45%

永豐臺灣ESG永續基金開募

NASA計劃在月球隕石坑上 蓋一座人類史上最大的電波望遠鏡

下周一深夜 北部恐跌破10度

相關新聞

把握好天氣！ 下周又有鋒面通過恐變天

中央氣象局說，今天白天起東北季風減弱，環境轉為東南風，各地氣溫回升，因水氣不多，僅東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

3月地球體檢報告公布 賈新興：141年來第二熱的3月

天氣風險公司總監賈新興在臉書發表「2020年3月地球體檢報告」一文，他表示，今年3月是141年來第二熱的3月，8.17%...

今明兩天晴朗 吳德榮：下周二起濕涼多雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天晴朗穩定，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜...

下周各地水庫能否解渴 氣象專家說關鍵有這些

今天白天開始冷空氣將逐漸減弱，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，不過各地還是要留意日夜溫差...

高雄環保局：18日前 全台空氣都不太好

高雄市環保局官方LINE「高雄空品報你知」提醒，本月18日周六以前，趨近於無風，空氣容易轉差。因為是前一波強烈冷氣團帶來...

拿一副筷子汙染其他筷子？自取餐具藏隱憂

許多餐館、自助餐會將餐具放在某一器皿，讓客人自己取用，若客人的手不乾淨，可能拿了一副筷子，也汙染其他筷子。衛生單位人員建...

1天僅669人 桃機旅運量續探底

受到疫情影響，桃園機場旅運人數前天再度探底，全天只有六百六十九人，還不到去年平均每日十三萬三千多人旅運量的百分之零點五；當天桃機第一航廈入境旅客人數竟然掛零，旅運量創新低。

醫病天地／輪椅不合用 中風男摔斷腿

南投縣72歲陳姓男子中風不良於行，仰賴輪椅代步已半年，日前從輪椅轉至床上不慎跌倒，摔斷了腿，就醫卻發現恐是輪椅「惹禍」，南投醫院表示，使用不合適輔具可能輔助不成，反而造成傷害。

健康你我他／餐後三部曲 不再想吃甜食

「女人有兩個胃：一個用來吃飯；一個用來裝甜點。」可不是嗎？下午茶搭配慕斯多浪漫，壓力大吃巧克力可紓壓，女人有太多吃甜食的理由。

類風濕性關節炎 不早治療會變形

50歲的陳媽媽手部腫痛了好幾個月，自己無法穿衣，甚至連洗澡都要靠兒子幫忙才能完成，到免疫風濕科就醫，才被診斷罹患了「類風濕性關節炎」。嘉義基督教醫院過敏免疫風濕科主任陳俊銘表示，很多病人會忍痛很久才就診，但這時關節大多已經變形，有些已經遭到破壞，嚴重可能導致身體失能。

大腸癌術後腹瀉 可輔以中醫緩解不適

大腸癌發生率長期盤踞10大癌症前三名，且罹癌年齡年輕化。對於大腸癌的治療，常見手術切除、化療、放療及標靶治療等四種方式，初期大腸癌術後五年存活率達90%以上，但愈後期存活率愈低，而西醫治療可能出現腹瀉、腸阻塞等副作用，輔以中醫治療，可緩解患者不適。

熱門新聞

買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

誰敢跟小S比舞技？女兒許曦文薄紗跳芭蕾 接亞洲代言

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

創紀錄！桃機一航廈入境人數掛蛋

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

長期旅外人士回台就能用健保？ 得依2條件辦理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。