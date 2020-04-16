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今明兩天晴朗 吳德榮：下周二起濕涼多雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今、明兩天晴朗穩定，白天微熱。本報資料照片
今、明兩天晴朗穩定，白天微熱。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天晴朗穩定，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差很大。今天北部12至29度、中部14至30度、南部14至31度、東部14至29度。

周六、周日台灣附近水氣略增，各地仍為多雲時晴，晝暖夜涼；東半部偶有零星降雨的機率，西半部清晨及馬祖、金門易有霧，應注意。

下周一鋒面靠近，天氣仍多雲時晴、舒適微熱，山區及北台灣局部地區午後有短暫陣雨的機率。

他說，下周二起鋒面影響，冷空氣雖不強，但水氣多；天氣將由溫暖少雨，轉變濕涼多雨的型態。而模式模擬此濕涼多雨的型態，延續至下周六尚未見明顯改變；但理論上超過七天的模擬，有較大的不確定性，所以濕涼多雨到底將持續幾天？各地的天氣將受到什麼程度的影響？模式都會不斷的調整，應持續觀察最新資料。

吳德榮 中央大學

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