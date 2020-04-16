把握好天氣！ 下周又有鋒面通過恐變天

中央氣象局說，今天白天起東北季風減弱，環境轉為東南風，各地氣溫回升，因水氣不多，僅東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；預測高溫方面，北部及東半部約25至27度，中南部高溫可達30、31度，體感溫暖至微熱。

此外，今天至21日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意航班資訊。

明天各地大多為多雲到晴，以東南風為主，下半起天水氣稍增，東半部地區及南部山區有零星短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

周六東南風伴隨南方雲系北移，水氣增多，東半部及南部地區皆有局部短暫陣雨或雷雨的可能，其他地區為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一鋒面由華南逐漸移向台灣北部海面，台灣位於鋒面前的暖區，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後天氣較不穩定，北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨；周日清晨因陸風與環境偏南風輻合，南部地區亦可能有零星短暫陣雨。

下周二、下周三鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

23日至25日台灣附近為東北風到偏東風的環境，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。