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1天僅669人 桃機旅運量續探底

聯合報 / 記者陳嘉寧／桃園機場報導
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場前天第一航廈入境旅客人數掛零，入境證照查驗櫃台僅剩規劃旅客排隊的紅龍柱。 記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場前天第一航廈入境旅客人數掛零，入境證照查驗櫃台僅剩規劃旅客排隊的紅龍柱。 記者陳嘉寧／攝影

受到疫情影響，桃園機場旅運人數前天再度探底，全天只有六百六十九人，還不到去年平均每日十三萬三千多人旅運量的百分之零點五；當天桃機第一航廈入境旅客人數竟然掛零，旅運量創新低。

中央疫情指揮中心三月十九日零時起禁止外籍旅客入境，桃機旅運量就從當時每天一萬餘人持續下滑，三月廿九日二千四百七十四人打破ＳＡＲＳ期間旅客量最低紀錄，四月四日首度跌破千人大關降到九百六十一人，前天更降到六百六十九人。

根據統計，桃園機場前天入境旅客三百五十三人，出境三百十六人，其中第一航廈當天入境旅客量掛零，出境僅一百六十四人。另外，三日第一航廈全天出境旅客四人，六日第一航廈全天入出境旅客九十七人，四月上半個月第一航廈每天入出境人數平均三百多人。

旅客量下滑，但公部門受到公務預算保障，人員每天照常輪班到勤，工作量雖少卻仍有薪水，只少了加班費或超勤津貼。民間廠商則採取人力緊縮政策，以無薪假或其他方式縮減人事費用支出，有些廠商暫停營業，也有些下午五時提前打烊。

桃園機場 新冠肺炎

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