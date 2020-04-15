中部廢棄物濫倒案主導者為環保機關高官 詹順貴：可悲

環保署今天宣布環檢警聯合破獲一起中部重金屬廢棄物濫倒案，非法堆置地點高達11處，散布中彰投雲苗5縣市，數量高達15萬立方公尺，等同79座標準泳池大小。令人震驚的是，這起重大國土汙染案，主導者包括一對父子，父親曾任台北市環保局副局長，兒子更曾任職於環保署。

環保署前副署長、現任律師詹順貴受訪表示，曾在環保機關任職卻行環境犯罪，讓人感到特別可悲，「利用專業知識知法犯法，破案同時，簡直也讓環保機關灰頭土臉」。雖然環保機關沒辦法預防內部人員離職後的作為，但環保署今天發出的說明新聞稿也不痛不癢，最是令人感慨及遺憾。

起訴書指出，其中一家廢棄物處理業者的副總經理曾任職環保署，其父是前董事長，曾擔任台北市環保局副局長，竟主導公司採購砂石場，以便非法棄置、回填。不過環保署新聞稿隻字未提。

環保署新聞稿表示，去年7月30日起環保署會同彰化地檢署、地方環保局等單位，查緝3家收受一般汙泥進行廢棄物處理業者，為謀取暴利，未依核准廢棄物處理許可規定，妥善處理至符合可再利用的人工粒料規格，而以付費委託清除或運輸公司清運至彰化縣、台中市及苗栗縣3家預拌混凝土廠。

環保署說，該預拌混凝土廠配合處理業者出具假造銷售單據，偽裝合法使用，實際卻將廢棄物回填至盜採砂石坑洞，或佯稱為肥料可合法回填使用，向地主租借土地堆置回填。本案非法堆置回填地點共11處，散布中彰投雲苗5縣市，遭棄置數量約達15萬立方公尺，等同79座標準泳池大小，此類廢棄物經雨水淋洗後的滲出水pH值高達11.1、重金屬鎳高達9.1mg/L。