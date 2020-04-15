不只是追劇！ 「公視表演廳」藝文影音隨選頻道上線

受疫情影響宅在家，不只追劇更要追藝文表演！公視今起在「公視+」串流影音平台推出「公視表演廳」藝文影音隨選頻道，自4月15日中午起推出限時免費收看，總計有80場以上、超過100小時的演出，隨選隨看。

在新冠肺炎的威脅下，劇場、音樂會幾乎統統停擺，如何留住觀眾、保持活力與能量，是上半年藝文界最大的考驗。公視表示，期望在此時提供撫慰人心的作品，也期盼未來重回表演場域時，能帶動更多的觀眾入場親身體驗各種演出的臨場感及動人的時刻。

公視表演廳實踐著公共電視「代表藝術，解讀美感與智慧」的設立初衷，節目製作團隊近20年來完整錄製、保存各類表演藝術演出逾千小時，包含戲曲、舞蹈、歌仔戲、京劇、南管、跨界創作、國樂、古典音樂、舞台劇、偶戲、音樂劇、演唱會等。

公視表示，這次上架的表演節目都是公視表演廳歷年錄製的作品，大致分為戲曲、戲劇、音樂、舞蹈等四大類，並獲得表演團體線上播出的授權。

第一波上架的22部作品，舞蹈有奧地利林茲國家劇院舞團藝術總監林美虹創作的舞劇「新娘妝」，雲門舞集藝術總監鄭宗龍為雲門2創作兩部不同視覺風格的舞作「來」與「捕夢」，台北愛樂合唱團以超過兩百人大型交響樂團及合唱團陣容演出的「光陰的故事 羅大佑經典作品音樂會」，優人神鼓的「時間之外」、「花蕊渡河」等。後續還會有

改編自幾米「地下鐵」繪本、黎煥雄執導的同名音樂劇，瘋戲樂工作室與台南人劇團聯合鉅獻的「木蘭少女」等。

公視表示，此一平台為無法前往演出現場觀賞的觀眾提供在家即可接觸到各類型表演藝術的服務，開闢一個觀眾可長期接觸表演藝術的管道。除了服務觀眾，更為眾多表演團體留下珍貴的演出影像紀錄，並累積大量藝術教育傳承之素材。

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