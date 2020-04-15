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疫情影響 舞蹈學會棄標 「舞躍大地」20年暫時畫下句點

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
2020「舞蹈飛鳳獎」及「舞蹈獎」得獎名單。圖/中華民國舞蹈學會提供
2020「舞蹈飛鳳獎」及「舞蹈獎」得獎名單。圖/中華民國舞蹈學會提供

受由新冠肺炎影響，中華民國舞蹈學會賴秀峰理事長在考量參賽及觀賽者們的健康及安全，決議今年將不再承標歷年由舞蹈學會策劃執行的重要舞蹈賽事—「舞躍大地」舞蹈創作比賽。

此外，學會於每年度五月所主辦之舞蹈節、海外舞蹈文化交流、舞蹈研習營及大型舞蹈演出節目，都將延期舉行。

舞蹈學會指出，因應國家疫情指揮中心針對公眾集會活動最新建議：室內超過100人、室外超過500人之活動停辦或延期。考量歷年舞蹈活動參與人數眾多，為降低可能傳染之風險，學會所頒發的「舞蹈飛鳳獎」及「舞蹈獎」，頒獎之相關活動將隨舞蹈節一同延期，擇日再辦。相關評選作業仍照常進行。

中華民國舞蹈學會於1952年時，以「民族舞蹈推行委員會」之名成立，歷經幾次更名後為現今大家所熟知的「中華民國舞蹈學會」。舞蹈學會表示，今年因疫情關係，學會歷年所舉辦之大型舞蹈活動、賽事等雖一一暫緩，但會在這段休息的時日養精蓄銳，指日繼續在台灣深耕前進，為舞蹈教育及推廣竭盡全力。

中華民國 疫情 新冠肺炎

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