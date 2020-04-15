藝文紓困2.0版預計月底起跑 1.0版本周開始撥款

文化部第一波藝文產業紓困申請案10日截止。文化部長鄭麗君今在行政院紓困振興記者會中表示，申請案已達7658件，採分批審查，本周起將陸續核定撥款。藝文紓困2.0版將採線上與紙本申請並行，預計四月下旬公告，30日起受理申請，五月20日截止收件。

藝文產業飽受新冠肺炎衝擊，鄭麗君今天參加行政院紓困振興記者會，說明藝文紓困2.0版與1.0版的不同。她表示，「藝文紓困2.0」，更強化對藝文事業、員工及自雇者的照顧，落實「挺事業、顧員工、護自雇、疫情過後拚振興」四大精神。

鄭麗君指出，文化部為加速作業，三月底已先針對當時收到、無須補件之案件進行第一次審查，本周陸續發出核定函，獲補助者收到核定函後即可請領補助款。而第一波紓困案九成申請者在四月後送件，導致後期申請件數暴增。案件受理以郵戳為憑，截至十四日，文化部收到7658件申請案。

立法院教委會昨上午舉行「對藝文產業營運衝擊及紓困振興政策建言」公聽會。不少藝文公協會代表擔心個人工作者無契約、沒勞保，在這兩波紓困中被「漏接」。

國際劇評人協會台灣分會秘書長黃珮蔚表示，勞動部的紓困案，不少要求申請者必須具勞保年資，但文字工作者多數連勞保都繳不起，看似立意良善的措施，他們「看得到吃不到」。台藝大校友總會常務理事長莫嵐蘭建議文化部趁此機會建立藝文工作者保險制度。

鄭麗君則在記者會中說明，文化部的紓困申請資格，並不需勞保資格、也不需契約證明，個人工作者只要拿得出約定或相關證明，或請合作的事業體協助申請。