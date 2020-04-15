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台北101變成「粉紅色」 連續兩天點亮「TWcanHELP」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供

台灣在新冠肺炎防疫的優質表現，除了將傷損控制到最低，並有能力捐贈1千萬片口罩，協助疫情嚴重的國家防疫，從防疫績效到國際救援皆獲得國際高度肯定，讓「台灣」兩字成為國際亮點。防疫期間曾數度點燈致敬醫護的台北101，4/15、4/16晚間將再度點燈，大樓打上「TWcanHELP」字樣傳達「Taiwan Can Help」的精神，並點亮「粉紅色」燈光，響應「粉紅色口罩」事件掀起的性別平權粉色浪潮。

這已是台北101在防疫期間第三度點燈激勵國人，台北101表示，因應近期台灣自身防疫努力，以及台灣在國際防疫的付出，台北101將於4/15、4/16兩天晚間18:30至22:00 ，在大樓北面59、60樓的外牆點燈打字，並點亮粉紅色燈光，期望與所有國人站在一起，齊心防疫。

點燈文字分別為：「TWcanHELP」、「防疫不分你我」、「國人❤️齊心」、「台灣❤️加油」。

台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101於4/15、4/16晚間點燈，打上「TWcanHELP」字樣並點亮「粉紅色」燈光。圖／台北101提供
台北101於4/15、4/16晚間點燈，打上「TWcanHELP」字樣並點亮「粉紅色」燈光。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供
台北101點上粉紅燈光為台灣防疫打氣。圖／台北101提供

台北101 口罩 新冠肺炎

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