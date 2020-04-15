停止罷工空服優待機票！勞裁判資方敗訴　長榮回應了

長榮空服員去年6月20日發動罷工，落幕後長榮限制罷工空服員申請優待機票，桃園市空服員職業工會因此向勞動部提出不當勞動行為裁決，今裁決決定書送達，認定長榮航空具高度針對性，對參與罷工者差別對待，已違反工會法第35條，應在十日內恢復員工優待機票使用權益。對此，長榮表示遺憾，將依法提起行政訴訟。

針對勞動部裁決決定書今已經明確認定長榮違反工會法第35條、構成不當勞動行為，並應於10日內恢復員工優待機票使用權益，空服員工會稍早呼籲長榮航空履行勞裁裁決決定書的救濟命令，停止上訴。

對此，長榮航空強調，勞動部針對桃空職工提出長榮航空優待機票給予之爭議，已於去年10月16日做出裁決，並呼籲勞資雙方持續協商，故長榮航空依循該裁決之期待，且為勞資和諧，與桃空職工於今年4月13日在桃園地院首宗勞動事件法訴訟案件中，經法官及調解委員之協助，順利調解成立，雙方均明確同意以2021年1月1日為全面給予員工優待機票之基準日。長榮航空將就此調解內容向勞動部陳報說明，以維護勞資雙方的互信與共識。