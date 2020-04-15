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桃園機場旅客人數再探底 單日僅剩669人

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境證照查驗台前空無一人，僅剩規劃旅客排隊動線的紅龍柱。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境證照查驗台前空無一人，僅剩規劃旅客排隊動線的紅龍柱。記者陳嘉寧／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人，還不到去年平均每日13萬3000人的旅運量的0.5%；當天桃機第1航廈入境旅客人數竟然掛0，都為低迷的旅運量創下新紀錄。

中央流行疫情指揮中心3月19日0時起禁止外籍旅客入境，桃機的旅運量就從當時每天1萬餘人持續下滑，3月29日2474人打破SARS期間旅客量最低紀錄，4月4日首度跌破千人大關降到961人，14日更降到669人。

根據統計，桃園機場14日入境旅客353人，出境316人，其中第1航廈當天入境旅客量掛0，出境也只有164人。另外3日第1航廈全天出境旅客4人，6日第1航廈全天入出境旅客97人，4月上半個月第1航廈每天入出境人數平均300多人，數字都很低迷。

旅客量下滑，公民營單位人力調度做法不同，公部門人員受到公務預算保障，人員每天照常輪班到勤，工作量雖少卻仍舊有薪水領，只少了加班費或超勤津貼。民間廠商則採取人力緊縮政策，以無薪假或其他方式縮減人事費用支出，有些廠商暫停營業，也有些下午5時提前打烊讓員工下班。

旅客少也沒有店家營業，整個第1航廈黃昏以後安靜地可怕，走過大廳可以聽到旅客熙來攘往時所聽不到的聲音，有X光機散熱風扇的咻咻聲，也可以聽到空調系統送風的呼呼聲，工作人員在大廳交談的聲音可以傳到幾十公尺遠，堅守崗位的保全人員無線電呼叫聲，在大廳不同的點同時出聲，意外產生立體聲效果。

受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境證照查驗台前空無一人，僅剩規劃旅客排隊動線的紅龍柱。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境證照查驗台前空無一人，僅剩規劃旅客排隊動線的紅龍柱。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境長廊空無一人，僅剩把關的工作人員。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境長廊空無一人，僅剩把關的工作人員。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境海關檢查室空無一人，排列整齊的行李推車默默地等待旅客。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境海關檢查室空無一人，排列整齊的行李推車默默地等待旅客。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境海關檢查室空無一人，排列整齊的行李推車默默地等待旅客。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境海關檢查室空無一人，排列整齊的行李推車默默地等待旅客。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境海關檢查室空無一人。記者陳嘉寧／攝影
受到新冠肺炎疫情影響，桃園機場旅運人數14日再度探底，全天只有669人。圖為桃園機場第1航廈入境海關檢查室空無一人。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 疫情

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