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2人同行1人免費、吃2500送2400！海霸王、打狗霸祭優惠
海霸王集團旗下的「海霸王」、「打狗霸」兩大品牌，自4月16日起首度攜手合作，共同推出限時11天的快閃優惠活動。包括鳳貝砂鍋雞現省489元、消費2,500元送2,400元、2人同行1人免費等等不同優惠方案，讓民眾有感省荷包。
本次海霸王與打狗霸的快閃優惠方案，活動時間自4月16日至4月26日，共計11天。共有6間分店的海霸王，本次推出35道的單點菜色，突破以往大桌菜的用餐型態，方便小型團體輕鬆用餐。招牌的「鳳貝砂鍋雞」，原價888元，單鍋優惠價399元，再加贈季節蔬菜盤，現省489元。另外外帶或內用2,500元以上的桌菜，每桌再贈送價值2,400元的海味罐頭禮盒（6入×10盒），讓消費者在家也能品嚐海味。
以提供日式鍋物為主的「打狗霸」，目前在台共有4間門市，本次則推出2人同行且皆開鍋，即可享1鍋免費的優惠，店內30種以上的鍋物均可適用。另外為配合政府防疫政策，店內除了實施量體溫、酒精消毒之外，也會透過間隔式安排，保持客人間的距離，讓民眾安心用餐。
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