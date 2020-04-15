2人同行1人免費、吃2500送2400！海霸王、打狗霸祭優惠

海霸王集團旗下的「海霸王」、「打狗霸」兩大品牌，自4月16日起首度攜手合作，共同推出限時11天的快閃優惠活動。包括鳳貝砂鍋雞現省489元、消費2,500元送2,400元、2人同行1人免費等等不同優惠方案，讓民眾有感省荷包。

本次海霸王與打狗霸的快閃優惠方案，活動時間自4月16日至4月26日，共計11天。共有6間分店的海霸王，本次推出35道的單點菜色，突破以往大桌菜的用餐型態，方便小型團體輕鬆用餐。招牌的「鳳貝砂鍋雞」，原價888元，單鍋優惠價399元，再加贈季節蔬菜盤，現省489元。另外外帶或內用2,500元以上的桌菜，每桌再贈送價值2,400元的海味罐頭禮盒（6入×10盒），讓消費者在家也能品嚐海味。