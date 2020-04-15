藝文界苦惱多 籲用制度保障工作權

「能否讓劇場演出持續、低度發生？建立完善制度保障藝文工作權，勝過門檻過高的紓困補貼！」藝文工作者15日在立法院紓困公聽會上發聲，抱怨藝文紓困申請門檻過高，有各種行業、資格限制。像陣頭廟會多半是口頭約定，希望放寬嚴格書面審查。並提議建立藝文工作者證照、社會保險制度等，保障工作權。

紓困申請諸多門檻

「臨時招募的演員都只有平安意外險，不享勞健保。」電影製作發展協會理事長吳功表示，製作一停下來當場就沒收入，即便不能拍片仍要發薪水，希望放寬紓困申請的門檻。電影戲劇業職業工會理事長楊芸蘋強調，只有電影或電視才能申請紓困，廣告或MV、短片都不能申請，還需要種種證明，限制太多了。

出版商業同業公會理事長吳政宏指出，出版業不出新書，會影響到編輯、美編、排版及物流業者，希望可以直接減免營業稅，跟文化事業減免營業稅辦法進行統整。國際劇評人協會台灣分會秘書長黃佩蔚說，文字工作者沒有被納入藝文紓困認證，大型團體還可以減租或減稅，但自然人只能靠收入補貼。

藝文工作保障制度化

「能否開放場館，讓劇團在沒有觀眾的前提下測試演出？」技術劇場協會理事長林璞表示，應該建立藝文產業認證與證照制度，讓進入產業的人確保工作權。表演藝術聯盟秘書長李孟融也說，「能否讓劇場演出持續、低度發生？」只要劇場能掌握安全距離，就能低度營運，別讓藝術工作者失去表演機會。

陣頭藝術聯盟發起人許懷文強調，陣頭是經濟比較豐足的時候才會舉辦的活動，有些演出取消就是取消了，企業不會補辦春酒，甚至可能連尾牙都不辦。藝術創作者職業工會理事長莫嵐蘭說，很多人在才藝班、安親班當老師，是非典型的低端教育工作者，需要良好的社會福利制度，建立藝文工作者保險制度。

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