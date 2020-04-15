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到底吃藥了沒？ 超人性LINE解決慢性病患者困擾

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
透過「好心鄰」LINE，中老年慢性疾病患者輕鬆許多，規律用藥。圖／陽臺看星星團隊提供
透過「好心鄰」LINE，中老年慢性疾病患者輕鬆許多，規律用藥。圖／陽臺看星星團隊提供

「到底吃藥了沒？」許多中老年慢性病患者常會遇到相同困擾，看著藥袋，數著藥丸，就是想不起來吃過藥了嗎？醫界首度黑客松作品「好心鄰」LINE上線亮相，人性化設計，除了通知吃藥，吃完藥，再按一次，留下用藥記錄，輕鬆解決用藥問題。

中華民國心臟基金會執行長黃瑞仁表示，美國醫學會雜誌一項研究顯示，在感染新冠肺炎138名住院患者中，以慢性患者為主，近一半至少一種合併症，前三名分別為高血壓(31%)，心血管疾病 (14.5%)和糖尿病 (10%）。

歐洲心臟雜誌 (European Heart Journal)一項研究顯示，早期新冠肺炎患者中，高達50%住院患者罹患慢性疾病，其中40%罹患心血管或腦血管疾病，換言之，在罹患新冠肺炎的重症患者中，兩成原本就有心血管疾病。

台灣介入性心臟血管醫學會理事長謝宜璋說，美國心臟學院今年3月針對新冠肺炎發出緊急通報，其中提及慢性病患者罹患新型冠狀病毒的致死率較高，且預後較差。

以中國研究為例，整體新型冠狀肺炎死亡率為2.3%，但如果心血管疾病患者感染病毒，致死率升至10.5%，高出近五倍，其次為糖尿病7.3%、慢性呼吸系統疾病6.3%、高血壓6.0%以及癌症5.6%。

擔心就醫被感染，最近不少慢性病患者不敢回診，當然就無法規律用藥，黃瑞仁指出，國內各醫院超前部署，嚴格限制入院條件，做好院內感控，慢性病患者不用擔心，務必依照原先回診時程，持續就醫領藥。

另外，疫情時間，許多慢性患者宅在家裡，不敢外出，無法規律運動及飲食，也常忘吃藥，黃瑞仁提醒，可以下載手機APP「好心鄰」，協助做好自我健康管理。

AI人工智慧「好心鄰LINE」係由陽明大學醫學系、台灣大學電機系學生合組「陽臺看星星」團隊攜手研發，將AI人工智慧和LINE的「聊天機器人」程式相容，透過動態關心，與慢性患者互動，主動提醒按時服藥，藉以提升急性冠心症患者的用藥順從性。

謝宜璋表示，這個版本的功能及人性化介面，令人驚豔，不止提醒用藥，檢測各項指數紀錄，醫療人員還可透過此平台向患者進行衛教。未來可以增設緊急通報機制，發生緊急狀況時，在第一時間尋求醫院協助。

「好心鄰LINE」入境https://line.me/R/ti/p/%40qeh7605s

透過「好心鄰」LINE，中老年慢性疾病患者輕鬆許多，規律用藥。圖／陽臺看星星團隊提供
透過「好心鄰」LINE，中老年慢性疾病患者輕鬆許多，規律用藥。圖／陽臺看星星團隊提供

患者 新冠肺炎 慢性病

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