婦人腰酸背痛竟是骨鬆 早篩檢阻止走向骨折終站

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「活力得中山脊椎外科醫院」放射科組長侯辰芳（右）指出，新式的雙能量X光骨質密度檢測的準確性及精密度高，整個檢查過程快速、輕鬆。照片／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」放射科組長侯辰芳（右）指出，新式的雙能量X光骨質密度檢測的準確性及精密度高，整個檢查過程快速、輕鬆。照片／業者提供

一位張姓婦人因長期腰酸背痛就醫，接受「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長檢查出骨質狀況有異，且經詳細問診發現她是停經後才出現不適，加上從未做過骨密檢查，建議她加做雙能量X光骨質密度檢測，結果顯示她有嚴重骨鬆。楊椒喬院長特別提醒停經婦女，或50歲以上、不論男女，都能定期接受骨質密度檢查，避免骨質持續流失，最終出現骨折

「活力得中山脊椎外科醫院」楊椒喬院長指出，依統計，50歲以上的女性中，每三位就有一位是骨質疏鬆症患者。骨鬆的人往往只有下腰背痛、駝背、身高倒退、體重過輕或身體質量指數（BMI）較低等情形，因症狀不明顯、很容易被忽略，直到出現骨折，骨鬆因此又被稱為「無聲無息的疾病」。一旦出現骨折，可能連帶造成患者活動力下降，長期臥床等併發症，對病患及家人都是一大負擔。

楊椒喬院長進一步指出，以這位婦人為例，她的雙能量X光骨質密度檢測結果，骨質密度報告T值（T-score）為-3.4，依WHO的診斷標準，骨質密度正常或健康T值是在－1.0以上，因此已屬嚴重骨鬆，幸好及早發現，並轉介門診接受進一步的治療，及早防止骨鬆持續惡化。

「活力得中山脊椎外科醫院」放射科組長侯辰芳則指出，過去傳統骨質密度儀檢查，有近一半的骨質疏鬆症患者易被忽略。新式的雙能量X光骨質密度檢測，以一次定位即可同時掃描腰椎及兩側髖關節三個部位，除能快速檢測全身的骨密度之外，亦可獲得較高解析度之影像，其準確性、精密度高，對後續追蹤治療很有助益。此外，其優點還包括，檢測的輻射劑量低，整個檢查過程快速、輕鬆。

楊椒喬院長指出，人體內骨量一旦流失，很難恢復到骨組織的正常結構，早期發現和治療是控制骨質疏鬆症的關鍵。他建議，除了停經婦女，大於50歲的民眾之外，曾經骨折過及抽菸喝酒人士等，都能定期接受雙能量X光骨質密度檢測，監測骨密度，判斷骨質疏鬆治療效果。

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