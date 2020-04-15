全聯「沖泡式飲品」被激推！網友手刀衝喊：買不到

知名賣場全聯福利中心，商品種類玲琅滿目，常會有民眾挖掘到好物上網分享，往往會引起熱烈回應、搶購潮，這次有網友分享了一款好喝的「沖泡式紅茶拿鐵」，茶濃又有奶泡，重點是不甜，讓她直呼「大勝啊」，也釣出很多喝過的網友們推薦，有人被燒火想衝去買，卻哀怨「買不到。」

網友在臉書「我愛全聯-好物分享」發文說，自己很怕太甜的奶茶所以一直以來都是喝三點一刻的無糖奶茶，但最近意外發現了一款紅茶拿鐵，因為茶濃又有奶泡重點是不太甜，她大推說「這真的很好喝」。

其他網友看了也有人說「好喝」、「這好喝，家中常備」、「這我也愛」、「剛剛還在猶豫，等等立馬殺去買」、但也有人認為「我看到成份是奶精後，就放回去了」、「對我來說太甜了..一包需要泡600水才剛剛好」也有人被燒火想去買結果卻買不到「剛剛連跑了兩家，一家剩2包另外一家只剩1包都是紅茶拿鐵抹茶全賣完了。」、「買不到 」，另外也有不少人推薦另一個「抹茶拿鐵」口味。