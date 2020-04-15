全聯「沖泡式飲品」被激推！網友手刀衝喊：買不到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友說沖泡式紅茶拿鐵茶濃又有奶泡，重點是不甜，覺得實在太好喝了，推薦給大家。 圖／取自我愛全聯-好物老實説
網友說沖泡式紅茶拿鐵茶濃又有奶泡，重點是不甜，覺得實在太好喝了，推薦給大家。 圖／取自我愛全聯-好物老實説

知名賣場全聯福利中心，商品種類玲琅滿目，常會有民眾挖掘到好物上網分享，往往會引起熱烈回應、搶購潮，這次有網友分享了一款好喝的「沖泡式紅茶拿鐵」，茶濃又有奶泡，重點是不甜，讓她直呼「大勝啊」，也釣出很多喝過的網友們推薦，有人被燒火想衝去買，卻哀怨「買不到。」

網友在臉書「我愛全聯-好物分享」發文說，自己很怕太甜的奶茶所以一直以來都是喝三點一刻的無糖奶茶，但最近意外發現了一款紅茶拿鐵，因為茶濃又有奶泡重點是不太甜，她大推說「這真的很好喝」。

其他網友看了也有人說「好喝」、「這好喝，家中常備」、「這我也愛」、「剛剛還在猶豫，等等立馬殺去買」、但也有人認為「我看到成份是奶精後，就放回去了」、「對我來說太甜了..一包需要泡600水才剛剛好」也有人被燒火想去買結果卻買不到「剛剛連跑了兩家，一家剩2包另外一家只剩1包都是紅茶拿鐵抹茶全賣完了。」、「買不到 」，另外也有不少人推薦另一個「抹茶拿鐵」口味。

除了紅茶拿鐵外，網友也推另一個「抹茶拿鐵」口味。 圖／取自我愛全聯-好物老實説
除了紅茶拿鐵外，網友也推另一個「抹茶拿鐵」口味。 圖／取自我愛全聯-好物老實説

全聯

延伸閱讀

集點換購德國鍋具煮火鍋上蓋竟爆裂 全聯：商品皆經SGS檢驗合格

全聯滿額贈小物掀網友兩面論戰 網：有這個才潮！

哭笑不得！客至全聯買牙膏 員工恍神吐槽「你有在刷牙喔」

全聯狂掃「6元早餐神物」 網友激推：隨便用都好吃

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

預購補助若沒解決肥料之亂 陳吉仲：我下禮拜立刻請辭

肥料之亂延燒一個多月，到現在還有農民反應買不到肥料，預購肥料補助制度今上路，農民預購七個工作天內可拿到肥料，立委今在立法...

連遛狗都用玻璃盒取代塑膠袋！年輕人一天一張IG照紀錄生活

許多人認為，「低碳」、「環保」，是種辛苦吃力的生活方式，綠藤生機的3位「八年級」夥伴，卻想顛覆這種刻板印象。他們用正向心態，減少環境負荷，將每一點小成果，視為生活中的意外驚喜。

為防疫考量 2020年漫畫博覽會宣布停辦

受到新冠肺炎疫情影響，預計於7月底舉辦的漫畫博覽會，今天宣布停辦。主辦單位中華動漫出版同業協進會坦言，為減少人群聚集的風...

日女百年前旅台遊記出土？文史工作者坦言受騙

最近有一位從事文史工作的朋友私下跟我抱怨，說他不久前買了一本《臺灣漫遊錄》，誤以為是日本時代台灣出土的旅台遊記。由於難得記載將近一百年前日人造訪台灣的舊時氛圍而具有某種史料價值，沒想到回家打開書籍一看，卻發現內容完完全全就是一部新著的虛構小說，讓他強烈有種被欺騙的感覺。

全聯「沖泡式飲品」被激推！網友手刀衝喊：買不到

知名賣場全聯福利中心，商品種類玲琅滿目，常會有民眾挖掘到好物上網分享，往往會引起熱烈回應、搶購潮，這次有網友分享了一款好喝的「沖泡式紅茶拿鐵」，茶濃又有奶泡重點是不甜，讓她直呼「大勝啊」，也釣出很多喝過的網友們推薦，有人被燒火想衝去買，卻發現「買不到。」

農民月退2.6萬元挨轟太少 陳吉仲允提出新試算版本

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，農民跟政府共同按月提繳1比1，提繳6%滿35年退休可月領2.6萬元。但立委...

台灣虎航供機票免手續費改期 旅客自主調整行程更彈性

台灣虎航自（10）日公告5月退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客對於未來行程保有更多的調整彈性，今...

再放寬日期！台灣虎航：7月14日前航班免費改票一次

新冠肺炎疫情衝擊航空業。台灣虎航日前公告5月份退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客對於未來行程保有...

農民退休儲金條例草案明闖關 立委籲建立永續制度

討論多年的農民退休制度今進入立法院經濟委員會審查，預計明天逐條審查闖關，若本會期順利通過，最快明年1月上路，但行政院加立...

五一暖身！ 勞團批「三餐吃不飽，還上課充電？」

受新冠肺炎影響，每年五一勞動節舉辦的勞工大遊行今年首度取消，改以戶外記者會、線上攝影展等形式展現勞動權益訴求，「2020...

疫情致勞工收入減 勞團呼籲加強紓困

五一行動聯盟今天上午舉辦記者會，因應疫情今年五一勞動遊行取消改記者會，當天仍會邀請各工會代表舉會旗，並訴求政府重視新冠肺...

熱門新聞

全聯狂掃「6元早餐神物」 網友激推：隨便用都好吃

零確診！圓山飯店「亮燈了」 網友：暖心、想哭

買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

獨／健保署加碼紓困 醫院只要開門看診就給去年同點值

自尊心最高的星座Top 5：雙子有保護色 獅子氣勢先贏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。