農民月退2.6萬元挨轟太少 陳吉仲允提出新試算版本

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，農民跟政府共同按月提繳1比1，提繳6%滿35年退休可月領2.6萬元。但立委認為，35年後通貨膨脹，2.6萬元折現後約等於現在1.8萬元，無法給予基本生活保障，建議提撥率增至10%，政府提繳金額提高到1.5倍。農委會主委陳吉仲表示，明天逐條審查時將提出各種提撥率、提繳金額計算。

根據農委會提出的農民退休儲金條例草案，將仿造勞工退休金制度設立退休儲金專戶，農民可按月提繳1%至6%，政府也以1比1按月提繳相同金額。農民若30歲開始提繳6%，再加上現行發放的每月7550元老農津貼，到65歲每月可請領2.6萬元。

立委曾銘宗說，2.6萬元是35年後才領到，不是現在的2.6萬元，未來會通貨膨脹，2.6萬元金額很少，「要承認這個事實，做決策不能用現實，35年後的2.6萬元能買多少東西？」

曾銘宗也說，提撥率最高只有6%根本不夠，應提高到10％；農民跟政府提撥比例1比1也要改成1比1.5，才可以反映30年後能夠給予農民基本保障。否則設算30年後的2.6萬元折算現在只有1.8萬元，相對勞工保障不足。

陳吉仲表示，明天進入逐條審查時，會提供各種不同版本的試算，包括原住民因平均餘命低於全國，請領年紀是否往前推算。但也希望可以通過這個版本，留待試行一、兩年後再來檢討。

立委郭國文則質疑，目前未滿65歲農保被保險人約45萬人，農委會估計農民退休制度開辦首年只有6萬人參加，覆蓋率明顯不足，且若以6萬人參加估算，農委會只支出10.2億元，就算參加人數比預期多、抓支出20億元，「你拿20億元照顧第二層的法定職業退休金，符合比例原則嗎？不會覺得太便宜嗎？」

郭國文說，農委會天然災害一年支出就30億元至100億元，做好人就要做到底，現在的預算若覆蓋率不夠也只是浪費制度，因此他的提案版本希望農民提撥2%、4%、6％，政府也要相對提撥3%、6％、9％。且經過估算，就算提撥到最高9%，農民最多月領3萬元，「不覺得有努力空間嗎？現在是推廣黃金時期，要阿莎力一點。」