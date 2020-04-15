預購補助若沒解決肥料之亂 陳吉仲：我下禮拜立刻請辭

肥料之亂延燒一個多月，到現在還有農民反應買不到肥料，預購肥料補助制度今上路，農民預購七個工作天內可拿到肥料，立委今在立法院質疑，上一波網路預購制失效，農民還是拿不到肥料，新的肥料補助制度真的能解決問題？農委會主委陳吉仲承諾，絕對可在期內拿到，否則「我下禮拜立刻請辭」。

立委陳明文表示，3月中旬到現在發生肥料之亂，一直沒解決，想不通為何今年台灣農業結構沒有特別變化，卻有一個月肥料大缺？3月中旬他配合農委會在立法院開記者會，向農民宣示「絕不缺肥」，結果第一波網路預購肥料根本拿不到，「害我們被罵死，很奇怪！」

陳明文說，今天開始肥料預購補助20元，「這步很水（漂亮），但有沒有效？」因為至今肥料之亂都還沒解決，各鄉鎮都在搶肥料，明天開始能不能解決也不知道。農委會一再向農民宣稱台肥產量沒有減少反而增加，配送制度也從配送縣市農會改到鄉鎮農會，連配送通路也改變了，再加上實名制補助20元，希望打消囤積問題。

陳明文說，「所以你的步都用出來了，都用完了，這次我可以向農民拍胸補了嗎？上次差點烏青。」

陳吉仲回應，這次農民保證可以拿到肥料，否則「我下禮拜立刻請辭」，3月中的肥料預購不是實名制，因此預購量太高，且這次他堅持直接補助農民，而不是補助台肥或民間公司降價，因為這是他以前當學者的建議，「現在當主委不做，良心過不去」。