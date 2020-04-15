快訊

家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

預購補助若沒解決肥料之亂 陳吉仲：我下禮拜立刻請辭

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
行政院農業委員會主任委員陳吉仲。 圖／聯合報系資料照片
行政院農業委員會主任委員陳吉仲。 圖／聯合報系資料照片

肥料之亂延燒一個多月，到現在還有農民反應買不到肥料，預購肥料補助制度今上路，農民預購七個工作天內可拿到肥料，立委今在立法院質疑，上一波網路預購制失效，農民還是拿不到肥料，新的肥料補助制度真的能解決問題？農委會主委陳吉仲承諾，絕對可在期內拿到，否則「我下禮拜立刻請辭」。

立委陳明文表示，3月中旬到現在發生肥料之亂，一直沒解決，想不通為何今年台灣農業結構沒有特別變化，卻有一個月肥料大缺？3月中旬他配合農委會在立法院開記者會，向農民宣示「絕不缺肥」，結果第一波網路預購肥料根本拿不到，「害我們被罵死，很奇怪！」

陳明文說，今天開始肥料預購補助20元，「這步很水（漂亮），但有沒有效？」因為至今肥料之亂都還沒解決，各鄉鎮都在搶肥料，明天開始能不能解決也不知道。農委會一再向農民宣稱台肥產量沒有減少反而增加，配送制度也從配送縣市農會改到鄉鎮農會，連配送通路也改變了，再加上實名制補助20元，希望打消囤積問題。

陳明文說，「所以你的步都用出來了，都用完了，這次我可以向農民拍胸補了嗎？上次差點烏青。」

陳吉仲回應，這次農民保證可以拿到肥料，否則「我下禮拜立刻請辭」，3月中的肥料預購不是實名制，因此預購量太高，且這次他堅持直接補助農民，而不是補助台肥或民間公司降價，因為這是他以前當學者的建議，「現在當主委不做，良心過不去」。

陳吉仲說，降價最簡單，但後面不只肥料補助，若疫情若更嚴重可能要補貼其他部分，「我要補助地主還實耕者？」因此才選擇補助農民最「憨慢」的方式。

農委會主委陳吉仲今天出席經濟委員會備詢。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲今天出席經濟委員會備詢。記者吳姿賢／攝影

農民 農委會 陳吉仲 陳明文

延伸閱讀

立院審查農民退休儲金 提領年齡朝野意見分歧

今審農民退休儲金條例 陳吉仲哽咽：沒人把農業當職業

才誇出口大陸農產退位 農委會秒改口

中國搶購5000萬公噸稻米 陳吉仲：台灣存糧無虞

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

預購補助若沒解決肥料之亂 陳吉仲：我下禮拜立刻請辭

肥料之亂延燒一個多月，到現在還有農民反應買不到肥料，預購肥料補助制度今上路，農民預購七個工作天內可拿到肥料，立委今在立法...

五一暖身！ 勞團批「三餐吃不飽，還上課充電？」

受新冠肺炎影響，每年五一勞動節舉辦的勞工大遊行今年首度取消，改以戶外記者會、線上攝影展等形式展現勞動權益訴求，「2020...

連遛狗都用玻璃盒取代塑膠袋！年輕人一天一張IG照紀錄生活

許多人認為，「低碳」、「環保」，是種辛苦吃力的生活方式，綠藤生機的3位「八年級」夥伴，卻想顛覆這種刻板印象。他們用正向心態，減少環境負荷，將每一點小成果，視為生活中的意外驚喜。

為防疫考量 2020年漫畫博覽會宣布停辦

受到新冠肺炎疫情影響，預計於7月底舉辦的漫畫博覽會，今天宣布停辦。主辦單位中華動漫出版同業協進會坦言，為減少人群聚集的風...

農民月退2.6萬元挨轟太少 陳吉仲允提出新試算版本

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，農民跟政府共同按月提繳1比1，提繳6%滿35年退休可月領2.6萬元。但立委...

台灣虎航供機票免手續費改期 旅客自主調整行程更彈性

台灣虎航自（10）日公告5月退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客對於未來行程保有更多的調整彈性，今...

再放寬日期！台灣虎航：7月14日前航班免費改票一次

新冠肺炎疫情衝擊航空業。台灣虎航日前公告5月份退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客對於未來行程保有...

農民退休儲金條例草案明闖關 立委籲建立永續制度

討論多年的農民退休制度今進入立法院經濟委員會審查，預計明天逐條審查闖關，若本會期順利通過，最快明年1月上路，但行政院加立...

疫情致勞工收入減 勞團呼籲加強紓困

五一行動聯盟今天上午舉辦記者會，因應疫情今年五一勞動遊行取消改記者會，當天仍會邀請各工會代表舉會旗，並訴求政府重視新冠肺...

長期旅外人士回台就能用健保？ 得依2條件辦理

一對長期旅居美國的夫妻返台後確診染疫，引發海外民眾返台使用健保的議論，而根據規定，海外國人使用健保得依國內設籍及除籍時間規範。不過指揮中心表示只要在台確診新冠肺炎，不論國籍，費用皆由政府支應。

疫期長時間戴口罩 小心酒糟纏身

因應新冠病毒疫情，衛福部建議國人平時應勤洗手，出門到密閉式公共場所時配戴口罩，以避免遭到感染。然而，長時間配戴口罩對酒糟肌患者的膚況可能帶來哪些不適？又該如何緩解呢？讓專業皮膚科醫師來解惑！

熱門新聞

零確診！圓山飯店「亮燈了」 網友：暖心、想哭

第五波網購口罩來囉！4-8歲小童口罩15日起上網買

全聯狂掃「6元早餐神物」 網友激推：隨便用都好吃

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

獨／健保署加碼紓困 醫院只要開門看診就給去年同點值

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。