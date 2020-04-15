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再放寬日期！台灣虎航：7月14日前航班免費改票一次

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣虎航提供機票免手續費改期，讓旅客自主調整行程更有彈性。圖／台灣虎航提供
台灣虎航提供機票免手續費改期，讓旅客自主調整行程更有彈性。圖／台灣虎航提供

新冠肺炎疫情衝擊航空業。台灣虎航日前公告5月份退、改票辦法後，考量各國疫情發展變化多端難以預測，為讓旅客對於未來行程保有更多的調整彈性，今天再宣布，凡於4月15日晚間11時59分前已完成購票，並持有台灣虎航機票且出發日介於6月1日到7月14日間者，皆可獲得免費機票改期手續費一次，惟票價差及稅差須另行支付。

台灣虎航表示，贈送的免收機票改期手續費一次，預計將於明天上午8時前自動匯入符合上述條件的訂單中，屆時，旅客可至台灣虎航官網「管理訂單」中查詢及自行更改日期，可變更至10月24日前（含）的同一航線任何航班之旅行區間，只要選擇航班仍有可售座位，至結帳畫面後，僅須支付票價差及稅差，無須支付機票改期手續費。

台灣虎航說，雖正值疫情期間，部份旅客仍有返國或是洽公等必要需求而往返國際間，為了讓旅客於此非常時期在規劃行程時可留有彈性，台灣虎航也推出「放心訂安心改」活動，讓旅客能因應疫情的變化或是旅遊目的地的突發狀況，而能即時變動調整行程。

台灣虎航說，4月16日凌晨零時起至4月30日晚間11時59分止，購買6月1日起至7月14日間出發的旅客，不論是購買「tigerlight」或是「tigersmart」者，即可獲得免收機票改期手續費一次；如選購「tigerpro」者，除原享有免費變更航班日期/時間一次外，亦可再獲贈機票改期手續費一次。旅客可於完成購票24小時後至航班出發四小時前，在台灣虎航官網「管理訂單」中自行調整旅遊日期至10月24日前（含）出發之同一航線任何航班，如仍有可售座位，即可免收機票改期手續費一次，惟須支付票價差及稅差。

台灣虎航說，該活動中，如已預購機上餐食的旅客，請務必於航班出發48小時前完成航班變更，如更換後的航班為48小時內出發，造成原始購買的餐食無法提供時，則視同自動放棄亦無法退款。本活動辦法不適用於旅行社開立之團體機票；相關說明，可參照活動說明頁(https://web.tigerairtw.com/zh-tw/20200416)以獲得更多訊息。

台灣虎航 機票

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