農民退休儲金條例草案明闖關 立委籲建立永續制度

討論多年的農民退休制度今進入立法院經濟委員會審查，預計明天逐條審查闖關，若本會期順利通過，最快明年1月上路，但行政院加立委提案共四種版本及多個修正動議，癥結最大為農民與政府提撥比率，農委會堅持1比1，但多名立委要求政府提撥1.2倍、1.5倍，雙方僵持不下。立委更質疑，農民退休儲金應避免像勞保基金有破產疑慮，目前草案看不到永續制度的保障。

「暫行」25年的老農津貼條例退場問題今也再度端上台面，老農津貼每年吃掉農委會六百億元預算，造成巨大財務負擔，更嚴重排擠其他農業相關經費，外界過去討論建構農民退休制度後，老農津貼應同步走入歷史。但農委會主委陳吉仲今聲明，老農津貼百分之百不會退場，更認為農民退休制度政府一年支出10.2億元，不會造成財政負擔或破產。

但立委陳明文質疑，農民退休制度應該現在就要確保不會像勞保基金有破產疑慮，初期約有20億元規模，至少要保障每年可以達到3%的基金收益。陳吉仲回應相信勞動部操盤，陳明文則吐槽，勞動部操盤一直都讓人不放心，現在草案要審慎思考如何建立永續制度，才是經營關鍵。

根據農委會提出的農民退休儲金條例草案，將仿造勞工退休金制度設立退休儲金專戶，農民可按月提繳1%至6%，政府也以1比1按月提繳相同金額。農民若30歲開始提繳6%，再加上現行發放的每月7550元老農津貼，到65歲每月可請領2.6萬元。

立委陳亭妃表示，要建構農民完整退休制度，才能讓年輕人投入農業，但政府提繳金額應增到1.2倍，「提高一點點不影響農委會預算、不會造成很大壓力」，應增加農民加入退休制度的誘因，不能只給1比1補助。

立委廖國棟、曾銘宗等人今也提出修正動議，提繳最高比率應從6%提高到10%，而且政府要按月提繳1.5倍金額。立委楊瓊瓔更說，應設定農民提撥2％、4％、6％，政府相對提撥3%、6％、9％，當農民提撥增加，政府提撥也要跟著提高，才能鼓勵農民提撥更多，不能「你出1元、我出1元」。

針對立委群起要求增加提撥比率，陳吉仲回應，目前1比1是比照勞退制度，是否提高要再仔細精算。