五一暖身！ 勞團批「三餐吃不飽，還上課充電？」

受新冠肺炎影響，每年五一勞動節舉辦的勞工大遊行今年首度取消，改以戶外記者會、線上攝影展等形式展現勞動權益訴求，「2020五一行動聯盟」今召開記者會，與會者包括醫護、交通運輸、藝文工作者、婦女、移工團體，聯盟總領隊、全產總理事長莊爵安指出，勞動部紓困預算不及歐美各國，且反應動作慢，像是針對無薪假勞工的充電再出發計畫，「勞工三餐都吃不飽了，還上課充電？」

台北市產業總工會總幹事陳淑綸解釋，往年五一勞工遊行都有萬人上街，今年配合不舉辦大型集會，遊行首度取消，改以戶外記者會搭配線上活動，向全國工會募集會旗，製成大型口罩，表達「勞權不能少，我要工會罩！」

莊爵安舉例，新加坡、丹麥補貼受雇勞工薪資75%，英國更達80%，美國、澳洲也都落在70到80%，反觀台灣的安心就業計畫，僅補貼受雇勞工薪資差額5成，顯然不夠，至於充電再出發計畫，「勞工三餐都吃不飽了，還上課充電？」此外，紓困計畫設定各項門檻、條件，導致非典型勞動者、移工無法被涵蓋，實質效益太低。

莊爵安說，勞動部現在才針對無薪假勞工、自營業者紓困，已經來不及，建議跳到第三階段，針對失業勞工加強補償救濟力道，且滾動式修正政策，盼台灣防疫做得好之際，照顧勞工也要排在世界前段班。他也提醒，振興復工後，若大肆放寬產業彈性上班，也會是一大問題。

中華航空企業工會理事長劉惠宗說，這波疫情首當其衝的就是交通運輸業 ，政府雖陸續加碼補助，舒緩企業經營成本壓力，卻缺乏勞工的工作保障、經濟生活安全保證，因為企業仍可以從內部管理下手，片面強制刪減資薪、不給薪強迫休假、濫用減班休息等，等同「飽了企業，苦了勞工。」對交通運輸第一線人員來說，因防疫認知差異，也常曝露在與乘客的紛爭中，呼籲政府也要加強乘客的防疫宣導。

台北市藝術創作者職業工會秘書長謝毅弘則說，雖然300多萬人保國民年金，但300多萬人裡，有部分人是因為薪資太低，無法負擔勞保最低級距保費，才待在國保，這些人無疑是經濟能力最差的一群人，然而勞動部卻沒有就艱難的非典型勞動者提出相對應的紓困計畫。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮指出，勞動部提出的紓困方案以雇主為導向設計，像安心就業計畫，就限定必須參加就保，台灣72萬移工也同樣面臨產業縮減、減班休息，卻因不能參加就保，導致不具申請補貼資格，失業了也不能領失業給付，只能直接進入轉換雇主期，找不到雇主就被遣返。此外，陳秀蓮說，移工現在入境需居家檢疫14天，不但有仲介業者要移工自行負擔費用，連防疫補償金都可能被雇主、仲介拿走。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳說，防疫最需要的是醫護人員，卻擠壓人力、防護衣數量不足或規格不符、甚至有醫事人員傳出遭變相減薪，也有醫檢師、放射科醫護人員表示未拿到完整補貼。婦女新知基金會秘書長周于萱則呼籲政府讓勞工也能比照公務員，享有有薪家庭照顧假，才能減低疫情期間，家長的照顧壓力。