長期旅外人士回台就能用健保？ 得依2條件辦理

一對長期旅居美國的夫妻返台後確診染疫，引發海外民眾返台使用健保的議論，而根據規定，海外國人使用健保得依國內設籍及除籍時間規範。不過指揮中心表示只要在台確診新冠肺炎，不論國籍，費用皆由政府支應。

根據健保署規定，在設有戶籍期間若要出國6個月以上，可以選擇停保或繼續加保。但若選擇辦理停保再回台復保的民眾，之後再次辦理停保則需等3個月後才能辦理，而要是出國期間超過2年，戶籍機關就會自動除籍。

而若將戶籍遷出國外，自戶籍遷出後就不具有投保資格，得先辦理恢復戶籍且滿6個月才能加保，但戶籍遷出國外2年內回國的民眾，就能在恢復戶籍後直接加保健保。

不過針對此次旅居美國的夫妻回台確診，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，無論是否為本國籍、有無健保身份，只要是在台灣確診新冠肺炎，隔離治療及檢驗費用皆由政府公務預算支付。

指揮官陳時中也說，在台灣確診的病患都會用國家力量盡力治療，對國人是照顧，而對外國人則為一種世界的互助，避免確診者成為國際人球，而耗費更多的資源與成本。