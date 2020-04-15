靜脈曲張置之不理 小心嚴重感染找上門
77歲林姓老翁因左小腿呈現暗紅色，甚至發紫，家屬很擔心是不是有缺血壞死的情形，因此帶他到醫院就醫，醫師讓老翁躺下並抬高他的左腳，原本呈現黑紫色的腳，慢慢退成白色，再以超音波檢查，確認為「第四級中重度靜脈曲張」，經接受無刀口微創靜脈雷射手術後，恢復快且良好，也解決他長久以來的困擾。
大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，一般民眾認為靜脈曲張就是腿上有「黑紫色的血管絲」或「突起扭曲的血管」，就算置之不理也不會有影響；但靜脈曲張是一種靜脈變質的疾病，共分5個等級，1至2級為輕度、3至4四級為中度、5至6級則屬於重度；嚴重的靜脈曲張如不治療，除了造成無法復原的皮膚變色、硬皮症之外，還可能會有傷口潰爛，甚至嚴重感染的風險。
傳統的靜脈曲張治療方式是將整條壞掉的靜脈抽掉，除了疼痛、出血之外，還需要三周以上休養；現今可選擇無刀口微創靜脈雷射手術，使用雷射燒灼、射頻燒熔、組織膠水或硬化劑等方式，閉合病變的血管，有免住院、免麻醉、疼痛輕微、恢復快、當天即可走路等優點。
他指出，一般人較難分辨靜脈曲張造成的腿部發紫和腳動脈阻塞缺血引起的腿部發紫，簡單的測試訣竅就是「平躺抬腳」；如果腳抬起來以後顏色恢復，就是靜脈曲張，反之則是動脈阻塞，無論是那一種問題，建議民眾一定要到醫院進一步檢查並接受治療，以防造成更嚴重的傷害。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言