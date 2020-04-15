靜脈曲張置之不理 小心嚴重感染找上門

77歲林姓老翁因左小腿呈現暗紅色，甚至發紫，家屬很擔心是不是有缺血壞死的情形，因此帶他到醫院就醫，醫師讓老翁躺下並抬高他的左腳，原本呈現黑紫色的腳，慢慢退成白色，再以超音波檢查，確認為「第四級中重度靜脈曲張」，經接受無刀口微創靜脈雷射手術後，恢復快且良好，也解決他長久以來的困擾。

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，一般民眾認為靜脈曲張就是腿上有「黑紫色的血管絲」或「突起扭曲的血管」，就算置之不理也不會有影響；但靜脈曲張是一種靜脈變質的疾病，共分5個等級，1至2級為輕度、3至4四級為中度、5至6級則屬於重度；嚴重的靜脈曲張如不治療，除了造成無法復原的皮膚變色、硬皮症之外，還可能會有傷口潰爛，甚至嚴重感染的風險。

傳統的靜脈曲張治療方式是將整條壞掉的靜脈抽掉，除了疼痛、出血之外，還需要三周以上休養；現今可選擇無刀口微創靜脈雷射手術，使用雷射燒灼、射頻燒熔、組織膠水或硬化劑等方式，閉合病變的血管，有免住院、免麻醉、疼痛輕微、恢復快、當天即可走路等優點。