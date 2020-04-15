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普悠瑪出軌事故 監院糾正交通部、台鐵

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
普悠瑪事故釀十八死。 圖／本報系資料照
普悠瑪事故釀十八死。 圖／本報系資料照

2018年10月21日臺鐵發生普悠瑪出軌事故，造成18死200餘傷，損失及賠償費用高達9.58億元。經監察委員李月德、方萬富、江明蒼、陳慶財、章仁香調查，指出台鐵在組織文化、設備維修、程序操作、人員訓練及行車環境等事項均有重大違失，因此對台鐵及其主關機關交通部提出糾正案，並於14日審查通過。

查案監委表示，交通部主管全國鐵路行車安全的策劃與監督事項，其所屬的台鐵卻接續發生疏失，導致重大行車事故，嚴重傷害民眾對鐵路行車安全的信賴，有監督事項的疏漏。

查案監委指出，台鐵應建立鐵路行車安全的組織文化，但組織人員整體安全意識薄弱，且台鐵局綜合調度所不具路線行車監督與安全控制權限，有失安全運轉調度的原則，加上運務、機務、電務及工務部門橫向整合不足，容易產生安全管理缺漏，皆顯示台鐵疏於建立行車安全的組織文化職責，顯有違失。

查案監委說，事故列車發生故障時，相關人員未能及時判斷列車異常原因並進行妥適處置，也未按規定落實司機員管理及派任，司機員更未按規定填寫紀錄，均有失執行鐵路行車安全的人員訓練職責。

查案監委表示，台鐵讓司機員在列車異常條件下獨自排除故障，且在誤點壓力下持續運轉，卻缺乏明確車速指引，導致其無法專注於行車環境的變化，最終釀成出軌事故，行車環境管控上的違失亦無可迴避。

這也是台鐵在普悠瑪案中第二度被監院糾正。去年12月監院就曾以未在事故發生第一時間通報轄區緊急救災，亦未將事故列車乘載人數與出軌、翻覆車廂數目等資訊迅即傳遞等事由，通過監委張武修、王幼玲對台鐵所提出的糾正案。

台鐵 事故 列車

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