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協助返家！阿聯酋：4月18日開一次性航班回台灣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
阿聯酋航空飛往台北的航班預定於4月18日起飛。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空飛往台北的航班預定於4月18日起飛。圖／阿聯酋航空提供

繼復飛杜拜往倫敦希斯洛和法蘭克福的定期航班後，阿聯酋航空今天宣布，因應旅居阿拉伯聯合大公國當地各國僑民及旅客需求，著手規劃前往台北、突尼斯、雅加達、馬尼拉、阿爾及爾、芝加哥及喀布爾七個城市的一次性或常規航班，協助各國僑民及旅客返回家園。飛往台北的航班目前預定於4月18日起飛。

阿聯酋說，旗下的波音 777-300ER機隊將負責執飛本次七個航點的特別任務，提供商務艙及經濟艙座位。旅客可於阿聯酋航空官網預訂機票或洽詢旅行社。所有乘客必須具備入境地公民資格，或符合其邊境管制措施規定方可登機，亦應配合入境地政府的規定完成相關檢疫措施。

阿聯酋說，為配合新增航班的需求，將重啟杜拜國際機場第三航廈( T3 )的營運服務，所有進出的旅客及民眾必須遵循阿拉伯聯合大公國，以及入境地主管機關對於健康及安全管理的所有規範。

阿聯酋說，因應新冠肺炎疫情的險峻時刻，阿聯酋航空相關服務也因應調整，包括暫停網路報到、預選機上座位以及機場專車接送服務；關閉機場貴賓室；暫停提供機上雜誌及紙本刊物；並將調整機上餐飲的包裝及擺盤方式，以降低機上感染風險。

阿聯酋說，所有航班皆不可攜帶隨身行李。乘客僅能攜帶筆電、手提包、公事包或嬰幼兒用品登機，其它行李皆須於登機時辦理托運，阿聯酋航空也將調整乘客的行李托運額度。

阿聯酋說，同時要求所有乘客自行攜帶口罩，於機場內及搭機期間全程配戴口罩，並保持良好的社交距離。旅客必須在起飛時間的三個小時前抵達杜拜國際機場第三航廈辦理登機，阿聯酋航空登機櫃台僅提供持有經過確認預訂證明、且前往上述航點的乘客相關服務。

阿聯酋說，所有阿聯酋航空航班於完成每一趟飛行任務後，皆將於杜拜進行加強清潔及消毒程序。

阿聯酋 機場

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