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專審會成員教師代表占五成 民團憂師師相護

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
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不適任教師處理議題受各界關注，教育部近日預告教師法子法「高級中等以下學校教師專業審查會組成及運作辦法」草案，第三條規定專審會擬設11至19名委員，教師組織推派代表至少占二分之一。有教師團體建議放寬教師代表標準，避免成員由教師團體代表專斷；另有民間團體表示，這會導致師師相護，建議教師占比下修為三分之一。

新北市教育人員產業工會理事長黃耀南說，目前定義的教師組織僅限教師會，對於眾多參與教師工會的教師而言，無法參與專審會運作。這將導致獨厚教師會，限縮許多現職教師參與專審會的權利，教師法有再修之必要，應將教師組織的定義擴及教師會、教師工會。

這項草案也說明，教師組織推派代表要擔任教師六年以上，且要曾任性平會委員、參與相關培訓等。黃耀南表示，目前教師會辦理相關研習及培訓，刻意限縮要會員才能參加，明顯不公正也不客觀，已失專審會公正專業客觀的立場。

長期關注狼師議題的人本教育基金會執行長馮喬蘭說，按教育部統計，目前有25個專審會調查個案，竟有高達10件案件的調查結果為「無教學不力」。專審會的案件都是學校認有召開專審會必要，且主動提交專審會調查者，卻有如此高之比率認為無教學不力，顯示專審會封閉體系、無專業性的問題。

馮喬蘭說，專審會草案不但沒規範專審會委員應具兒童權利意識等專業，反而保障專審會中教師組織代表占比不少於二分之一，將使專審會成為教師團體的一言堂，難有外部監督機會。

她也說，專審會調查案件包括體罰、兒虐等不適任教師樣態，教師法明訂這些不適任樣態的教評會的委員比率，教師要少於總額二分之一；但到了專審會，卻反過來，完全違背母法的規範精神及意旨。專審會的教師組織代表比率應降至三分之一，另應有三分之一應納入專家學者。

另外，草案第四條說明，委員以行政機關代表身分擔任者，得指派代理人出席。黃耀南說，這恐造成專業性不足、人員異動頻繁。呼籲行政機關在推派專審會委員時，應深思人員的適當性，不能因為推派委員臨時有事，找其他人員代為出席，並具有發言及參與表決權力。

教育部 狼師

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