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專審會成員教師至少占五成 全教總：展現教師專業

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
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不適任教師處理議題受各界關注，教育部擬在教師法下立一子法，規範高中以下教師專審會運作，近日預告草案。推動此法的全國教師工會總聯合會表示，專審會制度參考美國，教師作為大部分成員，能從同儕專業角度處理問題，作為處理不適任教師的重要機制。

教育部近日預告「高級中等以下學校教師專業審查會組成及運作辦法」草案，專審會設11至19名委員，任期兩年，由主管機關首長就行政機關代表、教育學者、法律專家、兒少福利專家、校長團體代表、家長團體代表、地方教師組織代表兼任，並指派一人為召集人及擔任會議主席。

草案也說明，專審會中全國或地方教師組織總推派代表，不得少於委員總數二分之一。委員數為11人時，教師組織推派代表為五人，並由主管機關首長就其建議的法律專家或兒少福利專家中遴聘一人。

全教總理事長張旭政說，專審會是由全國教師會引進美國的教師同儕協助方案，以補強國內教學不力，或不能勝任工作類型不適任教師的處理機制。專審會運作兩年左右，確能協助學校難以處理的個案，因而得到各界的肯定而納入教師法，作為處理不適任教師的重要機制。

張旭政表示，專審會的原理在於教師占大部分，而透過同儕專業角度的處理，可以明確了解教學不力或不能勝任工作的癥結所在。這不但能讓教師信任，也減少後續的爭訟，更是尊重教師專業的展現。教育部公告的專審會運作草案，大致上維持這樣的精神。

但張旭政也說，協助運作的相關配套措施很重要，縣市政府對專審會委員、調查員、輔導員能否給予適當的協助，以及能否給予合理的待遇，這將是成功與否的關鍵之一。以目前的狀況而言，不少縣市專審會委員要自行調課開會，調查員、輔導員幾乎是做義工，在教師還要擔負大量課務的情況下，真正用心參與的教師可能難以負荷，以致意興闌珊、品質降低。

他表示，既然專審會是各方期待的機制，又是設在主管機關，盼主管機關能夠寬列經費，讓專審會有效運作，以免因為配套、資源欠缺而導致功能不彰，結果歸因為制度不好。

教育部國教署表示，這項草案今年3月31日公告，為加速法制作業程序，民眾若對草案內容有任何建議，請在公告後30天內提報意見給國教署。

教育部 義工

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