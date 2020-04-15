久違祭品文再現 醫發願「連3天0確診」發雞排500片

上一波「祭品文」的極盛時期，是1月總統大選時，隨著疫情爆發，台灣這種獨特的文化也暫時沈寂下來。但就在昨天（14日）指揮中心終於傳出0確診的好消息，馬上就有醫師發出「如果連續3天0確診，發500片雞排」的祭品文，讓網友好興奮。

昨日中央流行疫情指揮中心宣布新冠肺炎無新增個案，這是繼3月9日以來，睽違36日再度0確診，指揮官陳時中也說「值得大家高興一下」。

而對於這久違的好消息，婦產科醫師楊濬光在他的臉書上發文表示，「如果連續三天0確診，我就在和平新生陸橋下發雞排500片」。

此文吸引大批網友留言表示「卡位」、「可以用app預排嗎？我願意付7元處理費」、「卡。最晚一年後我們就會吃到了」。

也有網友表示貼心提醒，「這樣會群聚，要規定排隊間隔1公尺+戴口罩。」楊濬光醫師竟貼上一張捕蟲網的照片，回「準備好了！」另有網友表示「百人以上戶外聚會不可」，醫師則幽默表示「看來，要先發明雞排販賣機了」。