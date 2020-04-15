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今審農民退休儲金條例 陳吉仲哽咽：沒人把農業當職業

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲。記者吳姿賢／攝影

立法院經濟委員會今天審查農民退休儲金條例草案，在現行老農津貼每月7550元的基礎上，再仿照勞工退休金制度，讓農民可跟政府共同提繳退休儲金。農委會主委陳吉仲今天哽咽表示，其他職業都有退休制度，但從來沒有人把農業當成職業，農民退休制度落實後可健全農業環境，若這會期可順利通過，預計明年1月上路。

陳吉仲今天報告農民退休儲金條例草案時表示，從來沒人把農業當成重要職業，現在終於有制度可以凸顯農業的重要涵義，代表農業是完整職業，每個職業都有退休制度、職業災害保險，但只有農業沒有。兩年前終於開辦農業職業災害保險、農業保險等制度，讓農民風險大幅降低，現在有了農民退休制度將會更完善。

根據草案，農民跟政府可共同按月提繳至個人專戶，農民年滿65歲時，可依照個人專戶累積的本金、收益，按月請領退休儲金。目前老農津貼每月7550元，每四年依照消費者物價指數調整一次；退休金部分以提繳6%條件設算，40歲提繳25年的農民，加上老農津貼每月可請1.8萬元，30歲提繳35年的農民可月領2.6萬元。

農委會統計，截至去年底為止，未滿65歲農保被保險人數約45萬人，其中年滿50歲約30萬人，未滿50歲約15萬3千人。農委會預估，第一年參加人數約6萬人，以農民選擇6%提繳比率設算，每月提繳1428元，政府也提繳1428元，第一年政府負擔10.2億元。

當未來參加人數逐年增加，農委會估計，第15年時假設年滿50歲及未滿50歲參加人數為40%，政府負擔28億元。農委會目前整體預算1600億元，尚在可接受範圍內。

農民 農委會 保險 陳吉仲

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