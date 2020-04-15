珍奶放機身！三種華航機身設計曝光？ 林佳龍回應了

中華航空改名爭議持續延燒。交通部長林佳龍昨天說，已請華航著手準備在機身上或內裝修改，避免與中國混淆。而他也在自己Instagram PO出三個本版的彩繪機身，令外界好奇是否為修改方向。對此，林佳龍說這些只是創意的發想。

林佳龍昨天說，在凝聚社會共識前，已經請華航著手準備在機身上或內裝，多設計一些台灣的意象或元素，讓旅客的每一次搭乘都可以進一步認識台灣，並避免與中國混淆。而他也在Instagram PO出三個本版的彩繪機身，元素包含珍珠奶茶、地瓜、彩虹及菜市場提袋。

面對媒體詢問，林佳龍今天在立法院表示，不管是臉書還是Instagram的彩繪圖案，都只是創意，希望大家集思廣益讓台灣走出去。

林佳龍說，輸出口罩引起世人的關心，識別上要避免混淆，華航已經開始研究辦理，華航也說會尊重客戶，不會再在這些貨櫃上掛引起誤會的旗幟，並進行研究。

林佳龍說，做為國籍航空，以甚麼方式走出去，華航已經在進行研究，另一方面如何增加識別台灣的意象，還有若改名如何使航權變動最小，都會聽取各方意見做評估。各界提供可能作法後，持開放台度，請華航參考研究。

針對網友製作「國民黨反攻大陸計時器」以及國民黨推出「林佳龍的華航改名計時器」，林佳龍說華航作為國籍航空，還有台灣怎麼走出去問題，是很多人關心的事。台灣防疫受到世界肯定，還對外援助，目前發起的聯署，會以誠懇態度面對，寧取共識走向國際。他也希望不要拘泥於網路聲浪，只要方向對，不要用甚麼計時器，不分朝野一起來努力，希望可以一起走出來。