衛福部統計受疫情影響 這兩個科別就醫人數大幅上揚

根據衛生福利部的最新統計，受到新冠肺炎疫情的影響，3月醫院就診次數，較去年同期減少15%，診所減少更多達17%，而從1-2月的統計看出，各科別就診次數大致都減少，唯有精神科與皮膚科兩科逆勢上揚。

醫界表示，這份健保署的統計中，1-2月精神科就診次數與去年同期相比上揚7.5%，可以看出疫情對民眾的影響，精神壓力相當大，精神科醫師也表示，不僅原本病情穩定的病人受到疫情影響，反覆就醫，新增的病人也不少。

此外，1-2月中皮膚科的就診次數比去年同期上升2.4%，也應該是受疫情影響，許多人不斷洗手、消毒，引發皮膚的過敏與不適。

衛福部最新統計，1-2月西醫基層就醫科別消長： (1)費用呈現正成長：精神科(件數上升 7.5%、費用上升 8.0%)、皮膚科(件數上升 2.4%、費用上升 5.3%)。

家醫(件數下降 1.5%、費用上升 1.8%)、內科(件數下降 2.3%、費用上升 1.9%)。

費用呈現負成長則包括小兒科(件數下降 5.2%、費用下降 2.7%)、耳鼻喉科(件數下降 5.2%、費用下降 2.0%)及 復健科(件數下降 4.4%、費用下降 4.2%)。

統計中109 年 3 月就醫次數統計(以 3 月即時 IC 卡上傳資料分 析):醫院約較去年同期減少 15%，基層減少 17%，牙醫減 少 7%，中醫約減少 1%。