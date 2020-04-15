無聲無息的疾病！停經婦女若腰痠背痛 得小心骨質疏鬆

高雄一名張姓婦人長期腰痠背痛，就醫後發現原來是嚴重骨質疏鬆，再惡化下去稍有不慎就會骨折，醫師表示，骨鬆因為症狀不明顯，被稱為「無聲無息的疾病」，骨量流失後就可能回不到正常骨組織結構，尤其婦女過50歲，每3個就有一個罹患，一旦出現骨折造成活動不便或臥床，對家庭是一大負擔，絕不能輕忽。

收治婦人的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬說，這名婦人主訴停經後常腰痠背痛，研判她可能骨質出現狀況，由於婦人從未做過骨質密度檢查，建議她加做雙能量X光骨質密度檢測，結果發現他的T值（T-score）為-3.4，超過WHO診斷標準－1.0以上，已是嚴重骨鬆。

楊椒喬表示，50歲以上的女性是骨鬆好發族群，每3人就有一個罹患。骨質質鬆的人通常會下腰背痛、駝背、身高倒退、體重過輕或身體質量指數（BMI）較低，但症狀不明顯、容易被忽略。最怕的是一旦骨折，造成行動不便或臥床，將是家庭的夢魘病患。

「過去傳統骨質密度儀檢查，有近一半的骨質疏鬆症患者易被忽略」，放射科組長侯辰芳說，現在新式的雙能量X光骨質密度檢測，一次定位可同時掃描腰椎及兩側髖關節3個部位，除能快速檢測骨密度，影像解析度、準確性更高，檢測時輻射劑量低，有助後續治療。

楊椒喬提醒，早期發現和治療，是控制骨質疏鬆症的關鍵。50歲以上，曾經骨折及抽菸喝酒的人，最好都能定期監測骨密度。