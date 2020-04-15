口罩寄海外二等親卻申請不過 原來電話就能解決超方便

台灣從4月9日開始，開放口罩可寄海外二等親，兩個月最多寄30片，但不少人上網申請，卻遇到明明是二等親卻被回覆「二等親比對未通過」，不過戶政單位表示，主要是有人出國多年，戶籍已被自動遷出，根據內政部新規定，民眾只要打電話給戶政所，手動連結親等，就可以順利完成網路申請。

台南市東區戶政所表示，從9日起口罩開放寄國外，就接到許多發生上述情況的查詢電話，內政部同時規定開放，只要透過電話就能恢復親等連結，相當方便，民眾打電話到任何一個戶政所都能辦理。

台南市55歲的許小姐，最近想寄口罩給在美國的妹妹，但上網申請，輸入妹妹的身分證字號，得到的答覆卻是親等比對未通過，讓她很納悶。

許小姐表示，妹妹雖然旅居美國30年，並取得公民，但從未放棄台灣國籍，而這次開放口罩可以寄給海外二等親，海外親人必須仍保有中華民國國籍，妹妹符合資格，不能理解為何無法線上申請口罩寄海外的許可，而美國疫情嚴重，加上市面上根本買不到口罩，想寄口罩給妹妹卻不行，讓她很焦急。

台南市民政局表示，國人赴海外，只要出國兩年未入境，原有戶籍就會被自動遷出，必須要持護照才能重新辦理戶籍，而且戶政在民國86年電腦化，許多資料因此未鍵入現有的系統中，不過只要有身分證字號（本人或海外親人），就可以查詢一家人的親等關係，再手動連結系統即可寄送口罩。

民政局表示，有關海外親友去國多年是否仍保有中華民國的國籍，要看海外國家的規定，像是美國就未規定要放棄本國籍才能申請美國籍，所以多數仍保有中華民國國籍，但有的國家就規定一定要放棄外國籍才能申請本國籍。