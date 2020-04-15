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肥料實名登記制上路 太保市長：與其補貼不如買得到

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
曾獲神農獎的太保市長黃榮利說「目前水稻急需用肥，卻買不到肥料，日後影響稻穀產量，誰負責？」記者魯永明／攝影
曾獲神農獎的太保市長黃榮利說「目前水稻急需用肥，卻買不到肥料，日後影響稻穀產量，誰負責？」記者魯永明／攝影

疫情造成民眾瘋搶口罩、酒精，農民憂心買不到肥料也出現搶購，農委會為防囤積，採實名制預購登記，今天起每包補貼20元，嘉義縣稻農卻買不到肥料。太保市是重要稻作產區，目前水稻抽穗急需施肥，農民心焦如焚，曾獲神農獎的太保市長黃榮利說，「目前水稻急需用肥，卻買不到肥料，日後影響稻穀產量，誰負責？」

農民抱怨農委會配售肥料走回頭路，農民說，之前登記預購肥料等3周還未到貨，現在又要重新登記，水稻急需施肥，雖農委會及台肥一再宣稱不缺肥，他們卻買不到肥料，水稻抽穗關鍵期不能等。

徐姓經銷商說，他天天被農民追著要肥料，縣內調不到肥料，台肥寡占市場，稻農急需施肥，農民重新登記須填志願放棄書，農民感到被愚弄。

黃榮利不滿說，以前肥料配送，只要零售商及農會叫貨，台肥統一配送！現在農委會主導分配，農委會須負供貨責任！目前太保零售商及農會倉庫空空，沒一包肥料，「誰囤積？」肥料放久會結塊，「誰會囤積？」與其補貼降價，現在急須用肥，多50元農民也要買！

太保農會總幹事黃麗貞說，全市1600公頃稻田，農民登記近3000包台肥39號、43號肥料，至今3周未到貨，今起重登記預購雖有補貼，但之前登記無法追溯補貼，對先登記農民不公平，她向農糧署南區分署反映，希望追溯補貼，肥料盡快到貨。

縣農會總幹事黃貞瑜說，今年農作面積與去年差不多，但肥料需求增加10%，顯示疫情影響，部分農民恐慌囤積心理，縣農會扮協調平台，肥料不缺貨，呼籲農民配合實名制配售登記制。

蔡英文總統10日上午視察台肥台中廠視察說，肥料供應到今年底沒問題，請大家放心！呼籲農友合理施肥，千萬不要囤積，今起推出實名預購制度，40公斤肥料每包補助20元，減輕農友負擔。

太保農會總幹事黃麗貞說，全市1600公頃稻田，農民登記近3000包台肥39號、43號肥料，至今3周未到貨，農會倉庫堆置肥料地上空空的。圖／太保農會提供
太保農會總幹事黃麗貞說，全市1600公頃稻田，農民登記近3000包台肥39號、43號肥料，至今3周未到貨，農會倉庫堆置肥料地上空空的。圖／太保農會提供
肥料實名登記補貼制今天上路，嘉義縣太保市農民登記預購買肥料。 圖／太保農會提供
肥料實名登記補貼制今天上路，嘉義縣太保市農民登記預購買肥料。 圖／太保農會提供
太保農會總幹事黃麗貞說，全市1600公頃稻田，農民登記近3000包台肥39號、43號肥料，至今逾3周未到貨，農會倉庫堆置肥料地上空空的。圖／太保農會提供
太保農會總幹事黃麗貞說，全市1600公頃稻田，農民登記近3000包台肥39號、43號肥料，至今逾3周未到貨，農會倉庫堆置肥料地上空空的。圖／太保農會提供

農民 農委會 疫情

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