獨／健保署加碼紓困 醫院只要開門看診就給去年同點值

受到疫情影響，民眾盡可能減少出入高風險的醫療院所，健保署統計，全台468家醫院中，高達五成五醫療費用負成長，一萬多家基層診所其中，醫療費用負成長家數達五成三負成長。行政院將給予紓困補償之外，健保署也決議核定，所有醫療院所得點比照去年，從三月起開始。

依照衛福部先前公布的「受嚴重特殊傳染性肺炎影響醫療（事）機構住宿式機構藥商補償紓困辦法條文」，其中針對營運受到困難者，可獲得信貸免保證金或短期週轉免息的優惠。

因疫情被迫停業的醫療院所，在停業期間，以前一年同期之健保申報醫療費用點數及掛號費給予補償，申報點數不包括藥費及特殊材料費，點數以一點一元計算，或以停診原因存續期間所應支出之基本人事費、維持費及掛號費給予補償；目前因疫情被迫停業，可得到健保點值紓困，僅有二家診所。

不過依照該條文的補償，仍讓醫療院所大喊吃不消，人事基本開銷、醫材費用、醫院營運等，都讓不少醫療院所喊「快撐不下去」。

健保署長李伯璋表示，日前已決議，為了讓醫療院所能正常營運，即使沒有因為疫情被迫停業，從三月起，直接給予該家醫院去年核定的總額，簡而言之為去年同期賺多少，今年一樣給多少，該費用由健保總額支付。

李伯璋表示，國內整體的就醫次數、住院次數、醫療費用等超過半數負成長，四月份是核發三月份點值的時刻，近期決議後，就從三月份開始執行，後續的金額給予將視疫情滾動式修正。

中華民國診所協會全聯會副理事長蔡昌學表示，基層診所的財務狀況無法與大醫院相比，因此健保署即時出手對於基層診所能達到救急的效果。

不過，多數基層診所除了健保點值以外，掛號費也是主要收入來源，也盼紓困條例適用的範疇別僅限於因疫情而停業的醫療院所，因為有些診所是受到流言蜚語被迫停業，卻無法獲得補償，盼政府依照紓困條例適用的範疇可以擴大，否則長期下來仍會有不少診所撐不下去。