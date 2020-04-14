快訊

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

猛爆性肝炎發作 兆豐銀獨董廖學興逝世享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台47地空品亮橘燈、4地紅害 連宜花都淪陷

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今下午全台空品不佳。本報資料照片
今下午全台空品不佳。本報資料照片

空品監測網顯示，截止下午4時為止，全台有47個測站出現橘色警示，其中包括一向空氣良好的宜蘭、花蓮地區，另外新北屏東等地也有4個測站紅害

環保署表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，受東北風挾帶境外汙染物移入加上午後光化作用影響，全台臭氧濃度偏高。

全台除了苗栗及台東地區，所有縣市都出現橘色或紅色警示，其中又以新北及南部最嚴重。新北萬里紅害，台南6個測站有5個橘色警示，高雄11個測站有10個橘色警示，屏東4個測站有3個橘色警示、1個紅害。馬祖、金門也是紅害。

環保署提醒，馬祖、金門地區 所有族群應減少在戶外活動。北部、中部、雲嘉南、高屏地區、湖口、竹東、宜蘭、花蓮地區、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

紅害 新北 屏東

延伸閱讀

上運動場館怕感染新冠肺炎？ 中市：加強查室內空品

馬祖僅剩1成旅客看藍眼淚 設計體驗旅遊突圍

境外汙染物+臭氧濃度高 西半部空品狂亮橘燈

霧濛濛！今晚高屏空品紅害 中南部7縣市亮橘燈

相關新聞

全台47地空品亮橘燈、4地紅害 連宜花都淪陷

空品監測網顯示，截止下午4時為止，全台有47個測站出現橘色警示，其中包括一向空氣良好的宜蘭、花蓮地區，另外新北、屏東等地...

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

五一連假爆群聚？高公局預估交通量反少一成至一成五

高公局說，今年勞動節，因學校及公務機關沒有放假，加上新冠肺炎疫情影響出遊，預估國道整體交通量約減少10-15%。5月3日...

女大學生吃東西吐不停 竟是上腸繫膜動脈症候群作怪

19歲女學生一年多前開始沒有辦法正常吃東西，常常吃一點東西就覺得飽，最後甚至吃東西就會馬上有噁吐感，體重竟下降17公斤，...

看報告不用等到下次門診！AI科技解決醫療難題 這四面向最值得關注

2020年一月，台南古城舉辦一場以「智慧台灣」為主題的大型論壇，台灣產業科技推動協會邀請海內外大數據、AI與醫療專家們，分享台灣在下個十年將迎來的各種智慧創新應用。

好市多衛生紙究竟有什麼魅力？ 網曝神優點：厚度一張抵兩張

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，隨著疫情升溫民眾也都紛紛開始大量採購生活用品，不管是衛生紙、泡麵、零食等，甚至就連衛生棉也都被搶購一空。知名美式大賣場好市多（Costco）的衛生紙甚至一度一上架就被民眾瘋搶，導致衛生紙一包難求。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為好市多的「紫色衛生紙」一大袋裡有24包，價錢為319元，換算起來其實不會太便宜，使用感受也不是特別高級，但在賣場卻被搶到不行，於是他就好奇詢問廣大網友「Costco的衛生紙究竟有什麼魅力？」

全聯狂掃「6元早餐神物」 網友激推：隨便用都好吃

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有網友表示，全聯推出的「早餐神物」價格優惠，料理簡單上手，當天看到架上有貨，立刻狂掃整台手推車，照片在網上曝光，釣出不少愛好者回應「好吃又方便」。

公糧滿倉遭監委糾正 農委會：虛心接受並誠心改善

公糧倉庫滿倉，加上去年度相關經費已占農發基金支出達86％，嚴重影響業務發展及平衡性，監察院認為，稻農和農委會「窮到只剩下...

林務局推木竹材身分證 已驗證9873立方公尺國產材

台灣紅檜、扁柏等珍貴林木常遭「山老鼠」盜伐，林務局去年底推出全球首個結合區塊鏈技術的「木竹材身分證」，未來民眾購買木竹藝...

夢寐以求的烏托邦！完美社區必備的10大要素

社區可以是一條街道、一棟集合式住宅，也可以是一個村落，人人都嚮往住在理想的社區內，除了整齊乾淨、生活便利等外在條件外，鄰里間的關係是否良好、社區是否會舉辦活動等等，也是許多人在意的要素之一，今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底網友心中的理想社區，必備的要素有哪些？快來看看你的社區中了哪幾點？

5萬多人身障證明快到期了 衛福部統一延展至10月底

每五年就得重新鑑定的身障證明，衛福部社家署宣布，自4月至8月31日前效期屆滿，須重新評估者，因應疫情，其效期往後延二個月...

黃偉哲賣台南好麵訂單爆！現出「麵麵俱到」整合箱

「有了台南好麵，你何必搶泡麵！」新冠肺炎疫情升溫，大賣場出現搶泡麵人潮， 台南市長黃偉哲趁機推出「麵條版」，呼籲民眾「宅...

熱門新聞

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

第五波網購口罩來囉！4-8歲小童口罩15日起上網買

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

價格超殺！好市多開賣「森林探險小屋」 媽媽團掀起搶購熱潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。