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全台47地空品亮橘燈、4地紅害 連宜花都淪陷
空品監測網顯示，截止下午4時為止，全台有47個測站出現橘色警示，其中包括一向空氣良好的宜蘭、花蓮地區，另外新北、屏東等地也有4個測站紅害。
環保署表示，今天強烈大陸冷氣團減弱，受東北風挾帶境外汙染物移入加上午後光化作用影響，全台臭氧濃度偏高。
全台除了苗栗及台東地區，所有縣市都出現橘色或紅色警示，其中又以新北及南部最嚴重。新北萬里紅害，台南6個測站有5個橘色警示，高雄11個測站有10個橘色警示，屏東4個測站有3個橘色警示、1個紅害。馬祖、金門也是紅害。
環保署提醒，馬祖、金門地區 所有族群應減少在戶外活動。北部、中部、雲嘉南、高屏地區、湖口、竹東、宜蘭、花蓮地區、馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
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