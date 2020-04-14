全台47地空品亮橘燈、4地紅害 連宜花都淪陷

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，隨著疫情升溫民眾也都紛紛開始大量採購生活用品，不管是衛生紙、泡麵、零食等，甚至就連衛生棉也都被搶購一空。知名美式大賣場好市多（Costco）的衛生紙甚至一度一上架就被民眾瘋搶，導致衛生紙一包難求。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為好市多的「紫色衛生紙」一大袋裡有24包，價錢為319元，換算起來其實不會太便宜，使用感受也不是特別高級，但在賣場卻被搶到不行，於是他就好奇詢問廣大網友「Costco的衛生紙究竟有什麼魅力？」

2020-04-14 17:18