租屋處小冰箱冷凍庫結滿霜該麼辦？ 網警告：千萬不可硬敲

許多人在外租房時，房東都會提供小型冰箱供房客使用，然而若是沒有將小冰箱的冷凍庫定期除霜，就會導致冰霜越積越多，食物就無法放進冷凍庫。對此，昨（14）日就有一名女網友在臉書《 爆系知識家 》中PO文提到，日前她打開家中的小型冰箱時，赫然發現冷凍庫變成了一座小型冰山，裡頭的食物怎麼拔都拔不出來，於是就心急的詢問廣大網友「拔不出來，有什麼方法能拿出來嗎？」

原PO在文中表示，前幾天他在租屋處打開小型冰箱時，發現冷凍庫結滿了大片冰霜，由於東西不小心放的太深，因此不管怎麼用力拔都拔不出來，完全就把食物給「封存」了。因此她就無助的問道「東西放冷凍庫太深，要怎麼拔出來？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛勸告原PO千萬不可以硬刮或是硬敲，如果不小心將冰管用斷的話，就還要「買一台賠房東」，「絕對不行拿鐵鎚亂敲，之前就是不小心敲的太用力，所以冰管敲壞，立馬噴好幾萬賠房東新的一台」、「這種小台套房用冰箱，敲不好的話，壞了要賠」、「我房客就有這種慘痛經驗，單門小冰箱上面的板子薄薄的還有冷媒管，一敲就冒煙了」、「敲壞很容易冒煙，還是請維修冰箱的師父，或自己用電風扇除霜吧」。

也有內行網友提供如何除霜的建議，「用吹風機就可以馬上除霜，超有效」、「其實關掉電源，等退冰就可以了」、「下面墊毛巾，然後噴熱水或溫水」、「冰箱插頭拿掉，冰就解了」、「插頭先拔掉，拿吹風機吹一下，再拿螺絲起子撬看看可不可以剝落，注意不要敲壞管子」、「熱水淋最快」、「我以前也曾這樣，我先拔掉電源，打開冰箱門，在冰塊上淋熱水和用吹風機吹，下面放毛巾臉盆接水」、「沖水試試看，也滿有效的」。