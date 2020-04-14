五一連假爆群聚？高公局預估交通量反少一成至一成五

高公局說，今年勞動節，因學校及公務機關沒有放假，加上新冠肺炎疫情影響出遊，預估國道整體交通量約減少10-15%。5月3日收假日對國5北上實施常態性高乘載管制外，另對重要交流道、重點路段採取較嚴格的匝道儀控管制或精進式匝道儀控。

高公局研判勞動節交通需求以通勤及短途旅遊的車流為主，勞動節及例假日全日交通量約80-100百萬車公里。5月3日15至20時，實施週日常態性國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制；假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。除現有開放路肩措施，5月1日至3日每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

此外，將視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格的匝道儀控管制。重點交流道包括國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口，採嚴格匝道儀控管制。

針對10個重點路段，實施精進式匝道儀控，包括國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。

防疫作為包括，配合各大風景區管控進場人數，利用國道沿途資訊可變標誌（CMS）顯示觀光景點容量管制的相關資訊，請用路人使用國道前往觀光區域時可多留意。

民眾進入國道各服務區賣場大廳需全面量測體溫及配戴口罩，體溫過高禁止進入服務大廳，並將超商販售的布口罩放在動線入口量測體溫處，民眾未配戴口罩者，可立即購買。

此外，服務區公共使用餐桌以加設隔板，或採梅花座位配置方式加以區隔，並撤除服務大廳內密集的餐桌椅配置，搭配室內安全社交間距，適當控管服務大廳安全容留人數，確保維持安全社交距離。