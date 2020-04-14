公糧滿倉遭監委糾正 農委會：虛心接受並誠心改善

公糧倉庫滿倉，加上去年度相關經費已占農發基金支出達86％，嚴重影響業務發展及平衡性，監察院認為，稻農和農委會「窮到只剩下保價收購」，顯有嚴重違失，因此糾正農委會；農委會表示，充分尊重監察委員委員意見，並且虛心接受、誠心改善。

農委會農糧署副署長莊老達表示，接下來，糧政業務會進入下一個階段的中程計畫，會配合接下來的國土計畫法，把現有的對地綠色環境給付政策，方向做大幅度調整；調整內容包括作物獎勵、行銷獎例等，同時也要確保作物與行銷端的扣接，比如鼓勵農民耕種市場需要的品質以及產量，現在農糧署正在進行細部規劃，他說，這是一個大工程，規劃需要一段時間。

莊老達表示，至於監察委員提到部份公糧倉庫老舊，急需要改善。莊老達表示，公糧倉庫約有1900多棟，有部份改為冷藏倉庫的，但是以儲存的稻穀噸數計算，估計約有20萬公噸稻穀是採取冷藏倉庫保存，農委會也持續進行更新，但還是要配合農委會經費進行整體配置。

至於公糧倉庫滿倉問題，農委會會持續進行調節，對監委提出的意見，會持續進行改善。