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女大學生吃東西吐不停 竟是上腸繫膜動脈症候群作怪

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
19歲女學生患上腸繫膜動脈症候群(superior mesenteric artery syndrome )，經3D微創腹腔鏡十二指腸空腸吻合手術，術後狀況恢復良好。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供
19歲女學生患上腸繫膜動脈症候群(superior mesenteric artery syndrome )，經3D微創腹腔鏡十二指腸空腸吻合手術，術後狀況恢復良好。圖／中國醫藥大學新竹附設醫院提供

19歲女學生一年多前開始沒有辦法正常吃東西，常常吃一點東西就覺得飽，最後甚至吃東西就會馬上有噁吐感，體重竟下降17公斤，家人擔心女學生是壓力太大，就診後，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主治醫師周伯翰排除心理因素，安排一般外科主治醫師古君平會診後，發現是罕見的上腸繫膜動脈症候群(superior mesenteric artery syndrome )引起，後來女學生接受3D微創腹腔鏡十二指腸空腸吻合手術，術後狀況恢復良好，隔天已能下床，並重新擁抱愛吃的美食。

女學生因罹患上腸繫膜動脈症候群，體重從59公斤降到42公斤，古君平表示，上腸繫膜動脈症候群罕見，發生率約0.013至 0.3%，好發於10到39歲女性，輕度患者吃的少就有飽脹感；嚴重時會吐出含有膽汁胃液、體重下降等，醫師通常先以保守療法，若有噁心嘔吐明顯者則以靜脈補充液體及電解質，或鼻腸管灌食及全靜脈營養支持，若治療無法改善，就需考慮手術治療。

而主動脈與上腸繫膜動脈的夾角正常人大約為45度到60度，古君平表示，病患主動脈與上腸繫膜動脈的夾角兩者間的夾角只有約11度，距離縮短而壓迫到由兩動脈間通過的十二指腸，會造成十二指腸阻塞及急性胃擴張的症狀。

古君平提到，大部分上腸繫膜動脈症候群與後腹腔脂肪或結締組織流失有關，常見原因如癌症、嚴重外傷、營養吸收不良症、或是神經性厭食症等，因病而變得太瘦，脂肪消失，使得腸子被血管夾住；另外也有解剖位置異常，使得十二指腸懸吊太高或上腸繫膜動脈起源處過低，都增加十二指腸被夾住的機會。

古君平建議保養健康的腸胃是有方法的，包含吃飯時細嚼慢嚥，一口飯至少咬20至30下；均衡飲食多吃蔬菜與減少攝取太鹹太辣的食物；可吃一些腸道益生菌幫助消化。

醫師 脂肪

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