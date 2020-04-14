看報告不用等到下次門診！AI科技解決醫療難題 這四面向最值得關注

結合AI、基因體學、大數據、物聯網等創新技術的「精準醫療」，能夠延伸醫療產業鏈的價值，注入新的成長動能。聯合報系資料庫 2020年一月，台南古城舉辦一場以「智慧台灣」為主題的大型論壇，台灣產業科技推動協會邀請海內外大數據、AI與醫療專家們，分享台灣在下個十年將迎來的各種智慧創新應用。

其中最引人注目的，莫過於智慧醫療的應用發展。

國家發展委員會推估，到了2026年，台灣老年人口將超過 20%，與日本、南韓、新加坡及歐洲部分國家同列為「超高齡社會」。

在這個趨勢下，我們即將面臨日益高漲的醫療費用、區域不均下產生的資源分配問題、甚至是醫療人力缺乏的危機。

隨著各種智慧應用的產生，人人都在問：如何透過科技力量解決醫療問題？

在新冠肺炎抗疫期間，台灣醫療品質有目共睹。圖片來源：衛生福利部

台灣擁有優異的醫療體系、豐富的臨床能量，以及完整的人體生物資料庫；同時具有可用於規劃、監測和評估醫療服務的國家健保資料庫，這些都是推動生醫產業的優勢與利基。

再加上資通訊科技產業的堅強基礎，更使得人工智慧與醫療的跨域合作，成為未來台灣業整體競爭力的一大契機。

市調公司全球市場洞見（Global Market Insights）指出，AI在醫療應用市場規模將於2024年達到110億美元，年複合成長率達到40%。

主要領域包括藥物開發、醫療影像、遠距支援、治療規劃、醫院流程及穿戴式應用，例如更有效、快速地篩檢疾病、3D成像及病灶標註，取代過往需要花費大量時間與人力的重複性工作。

在此場論壇中，各講者一一分享台灣目前已在發展、落實的各項智慧醫療應用，其中有四個最值得關注的面向：

1. 將醫師從過勞中解放——AI 影像辨識

醫師的工作除了看診、手術等，「看片子」更是放射科醫師們最大的工作負擔。一位醫師的分享，一個月平均要看高達2,000張以上的醫學影像，更別說還要替這些影像撰寫報告，工作量相當驚人；而長期的疲勞用眼之下，也難免有疏漏之處。

為了將醫師從過勞中解放，不少企業與醫院都著手開發相關輔助科技。如新創公司雲象科技推出 AI 醫療影像開發平台「aetherAI」，與台大醫院、長庚醫院、台北榮總等醫院合作，透過醫院的資料和醫療專業訓練AI模型，自動找出影像中不尋常之處，讓醫師能快速獲得輔助資訊，減少工作時間。

另一方面，對於病人來說，利用 AI快速判讀影像結果，更是減少等待時間與心中焦慮的一大解方。

台北榮總放射科主任陳勢安分享，北榮自兩年前成立智慧醫療委員會，第一年就將AI導入輔助門診，包括心房顫動電燒、神經影像診斷、脊椎骨折影像等項目，都能做到即時判讀，讓病人在最短的時間內得到答案，爭取珍貴的治療時間。

「過往醫生至少要花20分鐘才能解讀報告，但AI可以在20秒內知道答案，病人不必等到下一次門診才能知道報告結果，」陳勢安說。

2.酒駕逃不過——即時生物監測系統

FBI探員可以透過一個人的眼神判斷他是否說謊；而在AI時代，一個攝影鏡頭就能說出更多的祕密——例如，駕駛是否酒駕或疲勞上路？ATM提領人是否有詐騙之虞？全都靠你的臉就能辨識。

鉅怡智慧開發的AI辨識及生理資訊量測系統，就是依靠臉的血液循環狀態，讀出被攝者的生理資訊。這種系統不僅可以應用在遠距醫療、居家健康檢測上，更能夠應用在判定疲勞駕駛及酒測，甚至是金融業者防詐騙及客戶管理的用途。

而前台大醫院腦科醫生洪偉禎，在史丹佛大學進修後開創了自己的智慧醫療公司亞拓醫療。他認為，科技可以預防風險，避免不必要的醫療照顧成本。

亞拓除了開發健康監測系統，現在也正開發一套簡易的中風預防檢測應用，只要透過手機鏡頭拍攝脖子動脈的動跳，就可以直接分析中風風險，提醒病人及早注意。

3. 醫療大金礦——醫療大數據平台

在智慧醫療中，大數據的累積就像是萬物的基底，唯有豐富且品質優良的資料庫，才能賦予AI預測能力與判斷能力，進一步達到精準醫療的成效。

政委吳政忠在論壇中分享，有鑑於AI與大數據在醫療產業中扮演的重要角色，台灣政府目前正致力於推出「人體生物資料庫整合平台」，透過整合全台灣超過31家的Biobank、超過450萬檢體組數，使AI在資安無虞的情況下得以進行資料治理，進而實踐新興療法、新藥、個人化醫療及精準診斷/檢測的目標。

不過，需要考慮的問題是，健保資料原先是為了申報而用，如何重整、精煉數據，是未來最大的功課。

台灣醫務管理學會資深顧問許瑞璋比喻，「醫療資料庫是金礦而不是金庫，金庫放的是現成的黃金，但金礦則需要挖礦，」而有經驗的醫生就像是礦工，知道哪裏有含金量，因此大數據與專業相配合才能相輔相成。

4. 人性化的科技實踐——智慧醫院

即將迎接超高齡化社會的台灣，要如何打造出適合銀髮族的醫療模式，是智慧醫療最大的應用場域之一。

作為南台灣規模最大的教學醫院，成功大學副校長蘇芳慶分享，成大將於2022年啟用智慧老人醫院，以病人為中心設計全新醫療流程，不僅不再區分科別，更將從診斷、治療、照顧等面相，建構全新的數據管理中心。

透過了解病人的家族病史、個人基因、生活型態等數據資料，預測病人的罹病風險和治療效果，打造專屬的治療策略。

同時間，工研院也投入智慧長照應用開發，以資通訊技術結合智慧照顧，2020年2月也於工研院光復院區打造一個實驗場域，包括夜間照顧、銀髮婦女、遠距醫療等，引進日本第三代日照中心的AI技術，開發適合台灣民眾的銀髮運動復健AI軟體，以補足長照2.0復能需求。

「全文轉載自未來城市(看報告不用等到下次門診！AI科技解決醫療難題 這四面向最值得關注) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【延伸閱讀】未來醫院會是什麼樣子？

【延伸閱讀】Giloo紀實影音｜「給一件短袖上衣，就要我們跳進冰天雪地？」醫師拍片紀錄護理師充滿「尿水與汗水」的工作

【延伸閱讀】一分鐘揪出骨折、腦出血！AI助手出動，幫急診室搶時間