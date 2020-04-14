林務局推木竹材身分證 已驗證9873立方公尺國產材

台灣紅檜、扁柏等珍貴林木常遭「山老鼠」盜伐，林務局去年底推出全球首個結合區塊鏈技術的「木竹材身分證」，未來民眾購買木竹藝品，將可查詢木竹材來源是否合法。林務局表示，至今已通過65件、超過9873立方公尺的國產材驗證，盼民眾未來購買認明「台灣木材標章」，支持優質業者。

為了提升合法國產材身分辨識及遏止盜伐，林務局透過區塊鏈技術研發「台灣林產品生產溯源系統」，使用合法來源國產材的廠商就可以申請QRcode，並取得「台灣木材」標章。消費者在市面上購買家具、聚寶盆、彌勒佛等各種木藝品，只要掃一掃QRcode，就可以知道木藝品來自那個林場、那棵樹、在那裡生產及如何製作，如同專屬身分證。

林務局表示，台灣林產品生產追溯系統去年底上線到今年3月25日止，已經通過14家廠商的65件、共計9873.5655立方公尺的國產材驗證申請，其中明昇木業和明吉木業兄弟檔共囊括28件、6031.5367立方公尺，努力支持林務局國產材驗證制度。

林務局呼籲，民眾購買木材可認明「台灣木材標章」、掃描Qrcode看看木材從何處來，或上台灣木材網購買。