好市多衛生紙究竟有什麼魅力？ 網曝神優點：厚度一張抵兩張

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒全球，隨著疫情升溫民眾也都紛紛開始大量採購生活用品，不管是衛生紙、泡麵、零食等，甚至就連衛生棉也都被搶購一空。知名美式大賣場好市多（Costco）的衛生紙甚至一度一上架就被民眾瘋搶，導致衛生紙一包難求。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為好市多的「紫色衛生紙」一大袋裡有24包，價錢為319元，換算起來其實不會太便宜，使用感受也不是特別高級，但在賣場卻被搶到不行，於是他就好奇詢問廣大網友「Costco的衛生紙究竟有什麼魅力？」

原PO在文中表示，他觀察到很多人都喜歡用好市多的「紫色衛生紙」，但經過自己分析後，通常一袋裡有24包賣319元，換算起來不貴不便宜，衛生紙的紙質厚度「適中偏厚」，使用起來的感受才大概90分，因此他不明白為何在賣場還是被搶到不行，並疑惑的問道「這衛生紙究竟有什麼魅力？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，不少網友都指出好市多衛生紙的優點「用起來滿舒適的，而且一次可以買很多，所以划算」、「很厚，一張抵人家兩張」、「真的厚，撕一半也可以用」、「三層真的好用，台灣人終於擺脫了便宜就是好的觀念」、「厚、軟，過敏仔擤鼻涕不容易破皮」、「厚實超好用」。

不過也有網友持不同看法，「還是舒潔比較好用」、「每次擦手都會起很多屑屑」、「一包大於10元的價格，還不如買超商的衛生紙」、「買過一次之後就不會再用，因為太軟擦起來會起屑」。