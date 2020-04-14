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5萬多人身障證明快到期了 衛福部統一延展至10月底
每五年就得重新鑑定的身障證明，衛福部社家署宣布，自4月至8月31日前效期屆滿，須重新評估者，因應疫情，其效期往後延二個月，至10月31日，若屆時疫情仍未趨緩，將會評估效期是否需要再往後延，目前約有5萬8333人受惠。
社家署副署長張美美表示，疫情爆發後，許多身障朋友反應，因應身障證明的需求，得返回醫院重新鑑定，增加他們心理上的負擔，衛福部也考量眾多因素，包含重新鑑定並非是醫師到府就能執行，需要複查儀器等，因此決議延後身障證明效期。
張美美表示，目前我國領有身障證明者約有118萬多人，身障證明在今年4月到8月31日截止得有5萬8333人，衛福部直接展延這5萬多人的證明效期，至今年的10月31日，民眾無須額外辦理延展。
未來是否持續延展將視疫情狀況調整，若有任何疑義，可以向地方政府社會局處瞭解詳細資訊。
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