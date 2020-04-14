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黃偉哲賣台南好麵訂單爆！現出「麵麵俱到」整合箱

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南三種好麵簡單料理就非常好吃。記者吳淑玲／攝影
台南三種好麵簡單料理就非常好吃。記者吳淑玲／攝影

「有了台南好麵，你何必搶泡麵！」新冠肺炎疫情升溫，大賣場出現搶泡麵人潮， 台南市長黃偉哲趁機推出「麵條版」，呼籲民眾「宅經濟，扛一波回家」，行銷台南各農會及小農出產的10種好吃的麵，造成大爆單，訂單接不完。台南市農產運銷公司順應消費者一次購足需求，推出「麵麵俱到」整合箱，一次就可買到10種各農會及小農生產的好麵。

黃偉哲推薦10款特色麵，有蔡英文總統加持過的善化芝麻麵，官田菱角麵、白河蓮藕麵、龍崎竹炭麵等，左鎮芒果麵、新市火龍果麵、歸仁蘆薈麵、鹽水意麵、關廟麵、大內酪梨子麵等，經過黃偉哲臉書大放送，各農會接單接不完。

黃偉哲宣傳短片貼文獲得熱烈影響，有網友留言「市長能不能推一組全部都來一包的箱購、什麼麵都有」、「台南在地美食、讓它下架、不要吃泡麵了」等等。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，聽到網友的聲音了，決定推出麵麵俱到組合箱，在網路平台推出麵麵俱到整合箱，一次就能買到10種各區農會的好麵，每箱原價2250元，現訂購特價2000元（免運）。

目前正值鳳梨產季，防疫期間很多人不出門，為服務顧客，也推出季節限定金鑽鳳梨禮盒4粒裝400元，現優惠320元，李芳林表示，鳳梨育成周期要18個月，比懷胎9月還要久，對果農而言等於是自己的孩子，目前正是鳳梨最好吃的時候，今年因氣候得宜，甜度相當高，宅在家也可以品嘗新鮮當季鳳梨。

台南市農產運銷公司也推出水果脆片、果乾等，是宅在家最好的健康零食，送禮自用兩相宜。消費者可透過網路訂購，使用行動支付，信用卡刷卡，轉帳匯款等方式更方便購物，可登入台南市農產運銷股份有限公司網站訂購，或打訂購專線06-5905907黃小姐；訂購專區www.t-apmc.com.tw；

台南市農產運銷公司也推出金鑽鳳梨禮盒裝，價格優惠也可宅配到府。記者吳淑玲／攝影
台南市農產運銷公司也推出金鑽鳳梨禮盒裝，價格優惠也可宅配到府。記者吳淑玲／攝影
台南市農產運銷公司總經理李芳林（右）與市議員沈家鳳行銷麵麵俱到整合箱，一次購足10種台南好麵。記者吳淑玲／攝影
台南市農產運銷公司總經理李芳林（右）與市議員沈家鳳行銷麵麵俱到整合箱，一次購足10種台南好麵。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲趁機行銷台南好麵，「麵麵俱到」整合箱有10種各區農會及小農生產好麵。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲趁機行銷台南好麵，「麵麵俱到」整合箱有10種各區農會及小農生產好麵。記者吳淑玲／攝影

鳳梨 黃偉哲 泡麵

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