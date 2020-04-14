快訊

第5波網購口罩15日開始！可訂4至8歲小童立體口罩

直播／好消息！睽違36天 國內今無新增新冠肺炎病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快來台中懷舊小旅行 深度體驗屯區文史底蘊

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中霧峰林家，園區內的大花廳是台灣唯一的福州式戲台建築。圖／中市府觀旅局提供
台中霧峰林家，園區內的大花廳是台灣唯一的福州式戲台建築。圖／中市府觀旅局提供

台中市大里、太平、霧峰及烏日區有許多藝文、歷史景點，中市府觀旅局針對喜歡懷舊、復古建築的民眾，規劃一場屯區小旅行，讓民眾在防疫期間能拋開壓力，細細品味怡然悠遠的屯區文史底蘊，安心旅遊。

台中屯區一日旅遊路線從太平的古農莊文物館開始，文物館主體採三合院農宅式建築，並規劃出10個主題展示區，館內陳列的古文物及農耕器具是農莊莊主張友吉的畢生收藏，來此一遊可讓民眾認識先民的智慧，並重溫台灣30年代農業社會風情。

接著到國定古蹟霧峰林家宮保第園區，霧峰林家是台灣五大家族之一，園區內的大花廳是台灣唯一的福州式戲台建築，也是許多藝人拍攝MV的取景地點，復古懷舊的提燈、換裝、情境式體驗深獲遊客青睞。中午推薦到霧峰農會經營的「田媽媽議蘆餐廳」，經農會家政班成員以在地農產品配合當令食材料理，提供菇蕈料理、農山產、海鮮料理等服務。

下午可驅車到大里菩薩寺，建築外觀為清水模，曾入圍2009年的「台灣建築獎」，並榮獲2011年「台中市都市空間設計大賞」，環境景觀清幽，不定期的藝文活動與抄寫經文體驗，是懷舊文青行旅的首選。喜歡閑散漫步的遊客們，在欣賞完建築景觀後，還可順遊大里老街品嚐米苔目、粉圓冰、豆花、肉圓及大麵羹等在地小吃。

第五站推薦景點為台中市纖維工藝博物館，是台中第一座公立市級博物館，從1990年成立至今，已累積869件編織典藏，門口還有花博石虎吉祥物的大型裝置藝術迎接遊客，除定期更換主題特展外，還可盡情欣賞美麗的編織品。若還意猶未盡，可前往鄰近的「Dali Art藝術廣場」，廣場內規畫品牌餐飲、文創商品、精品工藝及伴手禮可供選購。

如還有時間，不妨可前往位於烏日的小林陳舍，古色古香的三合院建築，搭配童趣風的彩繪，一邊重溫兒時時光，一邊細細品嚐手沖咖啡，結束一天旅程。

中市府觀旅局提醒，防疫期間出遊，民眾應維持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上社交距離，搭乘大眾運輸與參與遊程也要全程戴口罩，出門前量體溫，遊程期間如情況允許應能勤洗手，減少觸碰眼口鼻，全程加強防護，安心體驗在地景緻風情。

台中市纖維工藝博物館。圖／中市府觀旅局提供
台中市纖維工藝博物館。圖／中市府觀旅局提供
太平古農莊文物館，館內陳列的古文物及農耕器具是農莊莊主張友吉的畢生收藏。圖／中市府觀旅局提供
太平古農莊文物館，館內陳列的古文物及農耕器具是農莊莊主張友吉的畢生收藏。圖／中市府觀旅局提供

建築 文物 台中市

延伸閱讀

不只有楓葉！來趟奧萬大體驗「原味小旅行」

誠品4月底收攤撤離台東 文史記錄者今舉牌籲留住她

台中太平到大里的太堤東路 月底路面翻修

彰化4場考生祈福取消 桐花祭、賞鷹小旅行戶外見

相關新聞

北市口罩販賣機今開賣 民眾一早冒雨排隊等著買

台北市政府與衛福部、健保署推動實名制口罩自動販賣系統試辦計畫，昨天在北市信義區健康中心試辦，今天開賣，一天提供900組成...

影／居家檢疫滑手機頻追劇 女子打瞌睡手機砸眼險盲

一名年輕女子從日本回來居家檢疫14天，沒事只能滑手機、狂追劇，結果在床上正躺、仰面以手機看節目，累得打瞌睡、手一滑，手機...

強烈大陸冷氣團剛過 下波變天時間曝光

受到強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻效應影響，今天清晨各地依舊偏冷，不過隨著冷空氣減弱，白天氣溫逐漸回升。中央氣象局說，未來一...

影／強制裝酒精鎖3月上路 林佳龍今實測「吹得臉紅脖粗」

酒駕零容忍已是國人共識，台灣3月起強制曾因酒駕遭吊銷駕照的民眾，在接受酒駕防制教育或酒癮治療並重新考取駕照後，一年內必須...

5萬多人身障證明快到期了 衛福部統一延展至10月底

每五年就得重新鑑定的身障證明，衛福部社家署宣布，自4月至8月31日前效期屆滿，須重新評估者，因應疫情，其效期往後延二個月...

黃偉哲賣台南好麵訂單爆！現出「麵麵俱到」整合箱

「有了台南好麵，你何必搶泡麵！」新冠肺炎疫情升溫，大賣場出現搶泡麵人潮， 台南市長黃偉哲趁機推出「麵條版」，呼籲民眾「宅...

快來台中懷舊小旅行 深度體驗屯區文史底蘊

台中市大里、太平、霧峰及烏日區有許多藝文、歷史景點，中市府觀旅局針對喜歡懷舊、復古建築的民眾，規劃一場屯區小旅行，讓民眾...

我是來拚不是來玩的！吳卓源放棄古典樂只為成為歌手

ELLE ACCESSORIES 4月號封面人物為人氣女伶吳卓源，從〈你是不是有點動心〉、〈走到飛〉到〈買榜〉，突然間「Julia吳卓源」成為新生代女聲關鍵字。作品產量超高的她在每張專輯都有不同挑戰，她說：「我很開心我沒有預期，有預期的話會把自己放在框框裡，但因為我沒有預期要完成什麼，所以嘗試了很多事。」為了成為歌手，吳卓源放棄從小學習的古典樂，毅然獨自飛往美國念爵士音樂，「我是來拚的，不是來玩的！」Julia態度堅定地說。「如果你真的找到一件熱愛的事，你心裡會很清楚，你時時刻刻都想要做這件事，當你找到你熱愛的事，你一定要嘗試看看，因為你不知道會發生什麼，你也不知道人生會把你帶到哪裡去。」

王文興、陳竺筠命運交會 師生成佳偶

作家王文興任教台大外文系40年，初一卻因數學、生物不及格險些被留級，原因之一是他根本聽不懂這兩門老師的江浙話。回首往事，...

母攜自殺、遭禁留學、作品遭改...王文興的剪翼史

作家王文興揮舞雙手，述說兒時故居火焚前的樣貌。小說家精準記憶，讓人忘了他剛滿80歲；清瘦臉龐，則讓人想起「清癯俊秀、額面...

天然食品添加物來了！ 迷迭香萃取物預告納抗氧化劑

一次次的食安風暴後，世界陸續掀起「天然食品添加物」風潮，食品藥物管理署今預告新增迷迭香萃取物納入抗氧化劑，適用範圍幾乎比...

影／酒駕強制加裝酒精鎖 交通部長林佳龍親測試

交通部針對酒駕累犯除了要重新考照之外，一年內需自費在車輛上加裝酒精鎖，上路前酒測值需要未檢出才能發動，交通部長林佳龍上午...

熱門新聞

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。