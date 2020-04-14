快來台中懷舊小旅行 深度體驗屯區文史底蘊

台中市大里、太平、霧峰及烏日區有許多藝文、歷史景點，中市府觀旅局針對喜歡懷舊、復古建築的民眾，規劃一場屯區小旅行，讓民眾在防疫期間能拋開壓力，細細品味怡然悠遠的屯區文史底蘊，安心旅遊。

台中屯區一日旅遊路線從太平的古農莊文物館開始，文物館主體採三合院農宅式建築，並規劃出10個主題展示區，館內陳列的古文物及農耕器具是農莊莊主張友吉的畢生收藏，來此一遊可讓民眾認識先民的智慧，並重溫台灣30年代農業社會風情。

接著到國定古蹟霧峰林家宮保第園區，霧峰林家是台灣五大家族之一，園區內的大花廳是台灣唯一的福州式戲台建築，也是許多藝人拍攝MV的取景地點，復古懷舊的提燈、換裝、情境式體驗深獲遊客青睞。中午推薦到霧峰農會經營的「田媽媽議蘆餐廳」，經農會家政班成員以在地農產品配合當令食材料理，提供菇蕈料理、農山產、海鮮料理等服務。

下午可驅車到大里菩薩寺，建築外觀為清水模，曾入圍2009年的「台灣建築獎」，並榮獲2011年「台中市都市空間設計大賞」，環境景觀清幽，不定期的藝文活動與抄寫經文體驗，是懷舊文青行旅的首選。喜歡閑散漫步的遊客們，在欣賞完建築景觀後，還可順遊大里老街品嚐米苔目、粉圓冰、豆花、肉圓及大麵羹等在地小吃。

第五站推薦景點為台中市纖維工藝博物館，是台中第一座公立市級博物館，從1990年成立至今，已累積869件編織典藏，門口還有花博石虎吉祥物的大型裝置藝術迎接遊客，除定期更換主題特展外，還可盡情欣賞美麗的編織品。若還意猶未盡，可前往鄰近的「Dali Art藝術廣場」，廣場內規畫品牌餐飲、文創商品、精品工藝及伴手禮可供選購。

如還有時間，不妨可前往位於烏日的小林陳舍，古色古香的三合院建築，搭配童趣風的彩繪，一邊重溫兒時時光，一邊細細品嚐手沖咖啡，結束一天旅程。